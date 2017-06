Gode alkoholvaner handler ikke om å se ned på dem som ikke har det.

«La vinflasken bli hjemme» er overskriften når Gro Anette Fanebust i BT oppfordrer alle om å ikke nyte vin på barne- og ungdomsidrettens mange arrangementer. Slik vil hun gi barn flere fristeder fra alkohol, og det kan vel ved første øyekast virke mer enn rimelig. Men det er mye som skurrer i denne korte teksten.

Den første og fatale svakheten i Fanebusts argument er at familien hun beskriver, virker som om den har funnet en god balanse mellom alkohol og familieliv.

Fanebust forteller oss om den gangen hun fintet ut moren som ikke lot vinflasken være hjemme, og det er nettopp denne hoveringen jeg reagerer sterkest på. Mange har skrevet om mammapolitiet før meg, og dette innlegget er også en hilsen fra en som vet bedre.

Privat

Men gode alkoholvaner handler ikke om å se ned på dem som ikke har det. Ingen skremte barn i faresonen hjelpes av at du påfører en annen person skam. Heldigvis var det ikke en alkoholiker Fanebust ville ha til å skamme seg, men tilsynelatende bare en vanlig kvinne, som ville kombinere det å ha barn med det å drikke vin. Etter min oppfatning en ganske hverdagslig person i dagens Norge.

Det er ikke en god idé å prøve å få dem som har et alkoholproblem til å skamme seg. Ingen er blitt friske av det. Jeg tenker på Vigdis Hjorths juletekst om å «ikke bli full»; de fleste med et rusproblem som har begynt å gå utover familien, er allerede smertelig klar over det.

Jeg er ikke sikker på hvordan man kan hjelpe dem som har et alkoholproblem, men jeg vet av bitter erfaring at sure kommentarer, og megetsigende stillhet, ikke fører frem.

Nei, vinflasken må ikke bli hjemme, for det er ikke sånn at barn blir tryggere av at vinflasken skjules bak hjemmets fire vegger. Faktisk vil jeg argumentere for at vi som samfunn løper en langt større risiko ved å mørklegge at voksne drikker alkohol, enn ved å la barna våre se oss beruset.

Å drikke er en stor del av våre liv. Vi feirer at skolegangen er over, at voksenlivet skal ta til, ved å la landets 18-åringer drikke i en måned. Vi feirer jul med noe godt i glasset, og vi feirer idrettssuksess ved å bade heltene våre i musserende vin.

Men alkoholismen vår, den gjemmer vi. Den har vi i smug på kjøkkenet, i kjelleren, eller kanskje i en liten flaske i hyllen, bak en bok?

Hvem kan klandre dem som har det slik, når selv mennesker med et fint forhold til alkohol risikerer å bli utsatt for anklagende blikk, og tilsnakk, fra dem som tørster etter noen å se ned på.