Jeg er lei av å høre om oljens død og om hvor ondskapsfullt dette produktet er.

Mange konkurrerer for tiden om å gi vår største industri den siste olje. Sist ute er noen LO-forbund. De har fått laget en rapport som sier at stans i leteboring og utvikling av nye felt vil medføre et tap på 63.000 arbeidsplasser. Det er ikke overraskende. Det som overrasker, er at LOs konklusjon er at dette må vi gjøre og erstatte jobbene med offentlige arbeidsplasser. Finansiert da av de ca. 100 milliarder i skatteinntekter og 163 milliarder i årlige eksportinntekter som blir borte.

Nå er jeg rett og slett lei av en lettvint omgang med vår viktigste industri og ett av de viktigste grunnlagene for vår velferd. Jeg er også lei av å høre om den nye oljen, om det nå er kunst, media, stein, landbruk eller offentlige ansatte. Jeg er lei av å høre om oljens død, og om hvor ondskapsfullt dette produktet er. For de flere tusen som har mistet jobben i næringen, er det å bære sten til byrden.

Ja, delingsøkonomien og miljøteknologi er viktig, det er også mange andre næringer. Det grønne skiftet er viktig, og vi skal nå Paris-forpliktelsene våre. Men lønnsomheten i de nye grønne næringene er foreløpig ikke i nærheten av å fylle hullet etter olje og gass.

Men når noen fremstiller det som om olje- og gassindustrien ikke både er nødvendig for å lykkes på disse områdene, eller at det i morgen eller i 2050 skal være slutt på den, så må en enten være kunnskapsløs eller ha et ønske om å ødelegge det norske arbeidsmarkedet og velferdsstaten.

Siden oljeprisfallet har blant annet Statoil redusert sin break-even-kostnad på nye oljefelt fra over 70 dollar fatet til under 40. Det er kanskje den mest betydelige effektivisering innen tradisjonell industri vi har sett, uten et fundamentalt teknologisk skifte som fra hest til dampmaskin. Det trygger tusenvis av jobber fra Nordsjøen til den lille underleverandøren langt inne på land. Det viktige for dem er nemlig at det fortsetter å komme prosjekter i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Reaksjonen spenner fra skuldertrekk til å fokusere på at dette er en trussel for sikkerheten, eller som nå, at det er et problem fordi vi skal jo slutte med det. Men strengt tatt er jo dette viktigere for norsk sysselsetting enn noe annet enkelttiltak i Norge siden oljeprisfallet. Det er forskjellen på å ha en industri med sterke fremtidsutsikter, og å ha fortsatt investeringstørke. Det er forskjellen på om mange folk på Vestlandet vil ha en jobb eller ikke.

Nei, oljen skal ikke bli liggende. Selv om alle personbiler i Norge skulle bli helelektriske, vil der fortsatt være bruk for petrokjemiske produkter i bilene i form av de mange tusen produktene som er basert på olje og gass. Innen medisin, innen nær sagt alle industriprodukter er det viktige deler basert på olje eller gass.

Ingen prognoser antyder at det ikke skal være bruk for olje og gass i neste generasjon, eller at ikke norske arbeidssøkere og den norske velferdsstaten har bruk for en fremtidsrettet industri. Det er ikke tvil om at ikke norsk gass vil være en viktig faktor i å redusere klimautslippene. Selv om en kan finne enkelte oljefelt som er bedre enn den norske sektoren, så har den norske utvinningssektoren de laveste samlede utslippene pr. produsert enhet. Teknologien utviklet i næringen danner grunnlag for verdiskapning i mange sektorer. Så vær heller stolt av hva vi har fått til, og hva vi skal få til.