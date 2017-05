Brann har investert i disse guttene. Og de har investert i Brann. Det er en gjensidig forpliktelse som man ikke gir opp så lett.

«Derfor bør disse tre spillerne forlate Brann», skriver Anders Pamer i BT med direkte adresse til våre tre lokale helter Grønner, Skaanes og Skålevik. Så snart de kan faktisk. Skal det bli noe av karrierene må de forlate klubben de elsker straks.

Beklager Pamer, men den må du faktisk lengre ut på landet med. Du overser galant at mye av grunnlaget for at de i det hele tatt er der de er, kommer nettopp av at Brann er og har vært deres utviklingsarena. Brann har investert i disse guttene. Og de har investert i Brann. Det er en gjensidig forpliktelse som man ikke gir opp så lett. Til det er oppsiden altfor stor, både for klubben og for spilleren selv.

Toppidrett handler om langsiktighet, noe det har vært for lite av i Brann, men som det kan virke som klubben er i ferd med å gjøre noe med, det være seg sportslig som økonomisk. Strilenes nøkternhet har noe nytt og lovende ved seg. De bygger klubb. Det tar tid og gjør kanskje litt vondt. Vi gråt alle over Huseklepp fordi vi elsker han så høyt. I hans fase av karrieren så var det nok likevel rett, både for klubben og ikke minst for han selv. Og vi ønsker han alt vel.

Tilbake til saken. Fundamentet i en toppklubb må være en god utviklingsarena som er bygget på langsiktighet og forutsigbarhet på den ene siden, og krav til innsats og prestasjoner på den andre. I lagidrett på toppnivå må man også gjøre tydelig en avveining mellom hva som skal være det førende; Klubb eller spiller. Og over tid så vil det valget også definere kulturen og hvilke typer som passer inn og hvilke som ikke gjør det.

Målet må uansett være at det kun er større klubber ute i Europa som er mer attraktiv å spille i enn Brann. Spesielt for lokale gutter. Det skal være et større potensiale i å være god nok for laget Brann enn å få litt mer spilletid i Haugesund eller andre plasser. Og dersom dette skal ha en virkelig verdi må klubben også mene det. Det må være en tydelig forpliktelse fra klubben om å bygge opp lokale helter framfor å springe rundt beina til rike onkler for å kjøpe seg frem i køen.

Grønner, Skaanes og Skålevik passer helt opplagt inn i Brann. De hører hjemme i Brann og de bør i aller høyeste grad bli for å kjempe for laget og klubben som de elsker og bidra til en best mulig utviklingsarena både for seg selv, sine kolleger og nye talenter. Grønner råtner selvfølgelig ikke på rot av å være i en klubb der han må jobbe knallhardt for å få spilletid. Han kommer til å få mye spilletid, og med litt tålmodighet så er han både fast på Brann og kaptein på A-landslaget om få år.

Skal vi bli en toppklubb av det formatet som Brann egentlig aspirerer til å være så må vi tilby Norges beste utviklingsarena. Det bygger både klubben og mer attraktive spillere over tid. Og det handler i aller høyeste grad også om økonomi. Spillere som ikke ser verdien av det må selvsagt reise.