Ingen ønsker en lettvint omgang med sysselsettingen og norsk velferd. Det er derfor vi trenger en omstilling.

I BT 22. mai skriver Høyres Tom-Christer Nilsen et flammende forsvar for oljenæringen, med utgangspunkt i en ny rapport om kostnadene ved en forsert utfasing av petroleumsvirksomheten i Norge. Nilsen skriver han er lei av «en lettvint omgang med vår viktigste industri og ett av de viktigste grunnlagene for vår velferd». Nettopp derfor burde han ønske denne rapporten velkommen, og selv holde seg til et høyere presisjonsnivå i debatten.

Rapporten 100 000 klimajobber er ikke utarbeidet på oppdrag fra LO, slik Nilsen skriver, men Broen til fremtiden, en allianse av forskere og fagbevegelse, trossamfunn og miljøbevegelse. Det er helt og holdent økonomene i Samfunnsøkonomisk analyse (eid av Fafo) som står faglig ansvarlig for tallene og beregningene.

Disse viser to ulike alternativ for en raskere utfasing av petroleumsvirksomheten enn dagens retning legger opp til, samt beregninger for hvor mye investeringer som kreves for å opprettholde sysselsettingen og skape nye arbeidsplasser under disse alternativene. Referansebanen de måler mot er et svært optimistisk scenario for utvinning, og det er på bakgrunn av dette at rapporten beregner forskjell i antall sysselsatte personer og eksportinntekter.

Rapporten viser at vi kan få til en omstilling bort fra petroleumsvirksomhet, uten at Norge blir noen fattig nasjon av det. Poenget med slike beregninger er ikke å ødelegge verken norsk velferd eller arbeidsplassene til dem som i dag jobber i næringen, men nettopp å synliggjøre hva som skal til for å sikre norsk velferd og sysselsetting på Vestlandet og i resten av Norge hvis vi skal ta vårt ansvar for å redusere klimagassutslippene.

Ifølge rapporten vil de ulike scenarioene kreve henholdsvis 97 og 59 milliarder kroner i året i offentlige investeringer – noe som faktisk er mindre enn Norge årlig investerer i petroleumsindustrien. Dette vil ikke utelukkende være offentlige arbeidsplasser, men klimajobber innen en rekke næringer, som forklares i mer detalj i rapporten.

Er det én ting tapet av arbeidsplasser på Vestlandet har vist, så er det hvor sårbar petroleumsnæringen er for internasjonale svingninger og utvikling av andre energifelt – og hvor viktig det er at vi gjør oss klar for fremtiden. De siste 40 årenes lønnsomhet er ingen garanti for de neste 40, og politikerne kan ikke fortsette å sette all sin lit til at petroleumsselskapene og markedet skal sikre inntektene og sysselsettingen her til lands – noe også regjeringens egen perspektivmelding har påpekt. En kan dermed spørre om Høyres stortingskandidat fullstendig har mistet troen på omstillingsevnen vår, når han går så langt som å mene at petroleum er et være-eller-ikke-være her i vest?

I en verden hvor kutt av globale utslipp er et felles ansvar nedfelt i Parisavtalen, må vi begynne omstillingen mens vi fortsatt har tid til å sikre sysselsetting, velferd og ordentlige arbeidsvilkår. Det gjelder ikke minst her på Vestlandet, hvor mange lever i usikkerhet og arbeidsledighet nå.

Det er viktig kunnskap som hele det politiske Norge – inkludert Høyre og Nilsen – burde ønske velkommen. Kravet om 100 000 klimajobber er støttet av over 60 organisasjoner i Norge gjennom Klimavalgalliansen. Nå vet vi at det faktisk er mulig.