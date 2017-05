Vi mangler en drøy prosent på å nå sperregrensen. Det greier vi.

BTs leder 22. mai slår fast at Miljøpartiet De Grønne (MDG) fremstår som utopister med landsmøtevedtaket om en gradvis og planmessig utfasing av oljenæringen på 15 år. Mon det. Norge har signert en klimaavtale som sier at den globale temperaturen ikke skal øke med mer enn to grader, helst ikke mer enn 1,5. Det er nok dette som fremstår som en utopi. Om togradersmålet sier energibyrået IEA: «Utfordringen er enorm og krever en stor omfordeling av investeringskapitalen i energisektoren». Maks 1,5 grader gir oss bare fem år igjen med utslipp på dagens nivå.

Er verdenslederne som signerte de virkelige utopistene? Nei. Klodens innbyggere har råd, hvis vi vil. Og Norge kan lede an. Men da må Norges klimapolitiske schizofreni opphøre. Vi satser maksimalt på elbiler, og i Hordaland er vi verdensledende på el-ferger. Likevel tror vi visst ikke at det vil monne. Oljeminister Søviknes vil «kjøre litt på», og åpner nye oljefelt i rekordtempo. Noen vil hevde denne inkonsekvente politikken er ansvarlig. Jeg og MDG er uenig.

På tre år er nær 50 000 oljearbeidsplasser blitt borte. Det er ikke grønne partier som har fjernet dem, men markedet. Oljejobbene er ikke trygge. Dessuten må de faktisk avvikles om verden skal oppfylle Paris-avtalen. For klimaets skyld kan vi jo håpe at markedet setter en brå stopper for fossile næringer. Men det vil være mer ansvarlig om de andre partiene følger MDG, og blir med å lage en god plan for en rask overgang.

Det er ingen utopi å erstatte oljejobbene med nye arbeidsplasser på femten år. Vi trenger bare å bli som de andre nordiske landene. Våre naboland har en større andel sysselsatte i tjenestenæringer. Mange flere trengs her, noen kan gå til nye jobber i industrien, og mange til nye jobber knyttet til hav og bioøkonomi. Vi kan også dele på jobbene.

BT påstår at MDG vil at arbeidstakerne skal få mindre å rutte med. Feil. Vi vil at produktivitetsveksten fremover heller skal komme i form av kortere arbeidstid enn økt kjøpekraft. Det gjør at vi vil jobbe for LO-kongressens vedtak om en reform i arbeidslivet for kortere arbeidstid. Slik kan folk få mer tid til familie, venner, omsorg og livskvalitet.

BT mener det er lite realistisk å tro at De Grønne skal bryte sperregrensen ved høstens valg. Erfaringen viser at De grønne vokser i valgkamp. På denne tiden før stortingsvalget i 2013 lå partiet på ca. 1,7 prosent og vokste til 2,8 prosent ved valget. Vi mangler per i dag en drøy prosent på å nå sperregrensen. Det greier vi.