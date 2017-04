Er det lov å skryte hemningsløst av sin egen yrkesgruppe? Det har nemlig jeg tenkt å gjøre nå.

Jeg er sykepleier. Av sorten #stoltsykepleier. Med videreutdanning i psykiatri og over 20 års erfaring fra turnusarbeid. Men jeg har også en annen rolle, jeg er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, og de siste fire årene har jeg vært det 100 prosent. Det vil si at selv om jeg har svært travle dager, så jobber jeg ikke lenger turnus.

Privat

Det fører til at jeg mister noe av kontakten med dem som «jobber på gulvet». Derfor prøver jeg i alle ferier å jobbe litt klinisk. Så da påsken sto for dør, meldte jeg meg «til tjeneste».

Arbeidsgiverforeningen Spekter har brukt de siste årene på å prøve og overbevise politikerne og befolkningen ellers om at den store bemanningskrisen i helsesektoren handler om at sykepleiere og annet helsepersonell ikke vil jobbe helger og høytider, altså ubekvemme vakter. Derfor tenkte jeg at det måtte være en enkel sak å «shoppe» seg en vakt eller to. Men den gang ei. Nok en gang kan Spekters påstander tilbakevises. Alt var dekket, ja det var faktisk flere som ønsket å jobbe enn det var behov for.

Men så oppstår det selvfølgelig akutt sykdom, og da er ikke ting like enkelt. Folk flest trenger litt forutsigbarhet i livene sine, de vil ikke gå med telefonen i hånden og være i beredskap døgnet rundt. Derfor er det ikke alltid like enkelt å finne de rette folkene på kort varsel, spesielt ikke til nattevakter.

Så denne gangen kom det en telefon til meg. Jeg hadde jo sagt at jeg var ledig. Jo, det stemte, men nattevakt? Det har jeg ikke jobbet på over 20 år, sa jeg. Men jeg hadde jo meldt meg ledig, og jeg har medlemmer som bare jobber natt, og den familiære situasjonen min tillater at jeg kan gjøre ting på kort varsel, så jeg slo til. Jeg pleier stort sett alltid å gå hjem fra vakt med en følelse av stolthet over mine dyktige sykepleierkollegaer, men den morgenen var denne følelsen doblet.

Natten startet bra, jeg hadde fått hvilt meg litt i forkant, men ikke sovet, for det ville ikke kroppen min. Pasientene fikk samtaler, medisiner og hjelp til kveldsstell. Roen senket seg egentlig overraskende fort, tenkte jeg.

Cirka klokken ett skulle jeg starte med å lage klar medisindosettene til neste dag. Medisiner kan jeg, selv om det går lang tid mellom hver gang jeg gjør det. Men det gikk ikke lang tid før jeg oppdaget at hjernen min ikke tenkte like kjapt om natten som om dagen. Hva het det synonympreparatet igjen? Hvordan var det man regnet ut denne blandingen? Skjerp deg, tenkte jeg, dette kan du jo. Og dermed spredde usikkerheten seg, og dobbeltsjekkingen ble til trippelsjekking.

Den andre sykepleieren på vakt, den erfarne nattevakten, så nok at jeg grublet mye, så hun tilbød seg pent å ta medisinene til gruppe to. Og hun tok ansvar for pasienten som skulle ha intravenøs næring gjennom natten. Jeg satt fast vakt, sjekket pasienter hvert tiende minutt, forklarte forvirrede pasienter at det ikke var så lurt å dusje med åpen dør midt på natten (røykvarslerne er sensitive på et sykehus), eller at man ikke kunne ha radioen på fullt fordi de andre pasientene ville sove.

Det er ikke så greit når man er overbevist om at klokken er tre på ettermiddagen og ikke tre på natten. For om roen som senket seg fort, så varte ikke så veldig lenge. Natten er vanskelig for mange, og sengen er ikke alltid et godt sted å være.

Jeg husket fra lenge siden at timen mellom klokke fem og seks var den verste. Det stemmer. I tillegg til å være trøtt begynte jeg å fryse. Men så skjer det noe. Jeg begynte besynderlig nok å våkne til. Og da dagvaktene kom klokken syv kunne jeg godt ha vært der lenger, tenkt jeg. Men jeg innså raskt at det nok ikke hadde vært særlig forsvarlig, for jeg begynte faktisk å føle meg litt fnisete og oppstemt, nesten som om jeg var litt brisen. Så jeg dro hjem og gikk rett til sengs.

Så nå sitter jeg her og tenker på alle de fine kollegaene mine som skal på ny vakt i natt, og så enda en natt, og er veldig glad for at det ikke er meg som må det. Glad for min del, men aller mest for pasientene sin del.

Beundringen min for alle disse nattmenneskene har økt enormt. De gjør en jobb som jeg nå vet aldeles ikke passer for alle. Så kjære Spekter og alle andre arbeidsgiversammenslutninger som mener at de vet best angående turnusarbeid: Dere tar feil.

Dere burde heller legge enda mer til rette for medbestemmelse. Da hadde de ansatte orket å stå lenger og i større stillingsprosenter. Men om de ansatte ikke får være med å bestemme over sin egen arbeidstid, så kan dere faktisk ende med sånne som meg på nattevaktene. Jeg er en #stoltsykepleier som er trygg på den kompetansen jeg har, og det er vel derfor jeg kvier meg for å si: Jeg er en svært god sykepleier, men ikke klokken fire om natten.

For den store taperen hvis jeg blir fratatt medbestemmelsen til turnusen min, er faktisk ikke meg, men pasientene.