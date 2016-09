De skal verne om ytringsfriheten, ikke oppføre seg som en bølle på barneskolen.

Saken om Tom Egeland, som ble utestengt fra Facebook i 24 timer, startet med det ikoniske bildet av den vietnamesiske Kim Phuc, som ble fjernet grunnet nakenhet.

Facebook hadde nærmere 1.6 milliarder brukere per april 2016. Nærmeste konkurrent er Twitter, med ynkelige 320 millioner brukere til sammenligning. I løpet av de siste årene har en Facebook-profil blitt nærmest like obligatorisk for oss nordmenn som pass og bankkort. Det er en naturlig del av hvordan vi snakker sammen daglig.

Mediet vokser stadig, og Facebook sier selv at firmaet bare er 1 prosent ferdigutviklet. Det er tydelig at Facebook ideelt sett vil stå fremst i kommunikasjon mellom mennesker i verden, så langt gjennom internett og apper, men sannsynligvis også på stadig nye måter.

For meg er det forståelig at Facebook ønsker å sensurere nakenhet, selv om bildet er historisk. Så vidt jeg vet finnes det ingen liste over hvilke nakenbilder som regnes som historiske, og inntil denne listen lages kan det være rasjonelt å ta alle under en kam. Det som derimot gjør meg redd er Facebooks villighet til å sensurerer kritikk.

Det er for så vidt helt naturlig at et firma ønsker å dysse ned negativ omtale, og i hvert fall holde dette unna sine egne nettsider. Det er derimot skremmende når dette firmaet har nærmere monopol i den vestlige verden, på nettopp kommunikasjon over sosiale medier. Dette gir Facebook makt til å bestemme nettopp hva vi snakker om, og hvilke nyheter som får spre seg. Mange nordmenn får inn alt av nyheter gjennom Facebook. Mange av oss gidder ikke gå inn på avisenes nettsider, vi følger nettaviser på Facebook og trykker på artiklene som kommer opp på Facebook-veggen vår. Hva skjer da hvis Facebook får bestemme hvilke artikler nettavisene får publisere?

Når en bedrift vokser seg stor nok, kan man på mange måter si at den blir voksen. Den har lært mye, fått en fast inntekt, gjerne også makt, og ofte begynner den å ta et ansvar for å hindre negative innvirkninger av sin bransje. Mange firma kjøper blant annet klimakvoter, bevarer av regnskog, og bruker mer miljøvennlige løsninger, selv om disse kan koste litt mer. Hadde Facebook vært en liten bedrift hadde dette vært en annen sak, men en bedrift som styrer daglig kommunikasjon for over én milliard mennesker, må vokse opp.

Det er på tide at myndighetene blandes inn. I Norge har vi for eksempel et konkurransetilsyn som skal hindre at ett firma får for stor makt, eller får monopol i sin bransje. Det er på tide at noe gjøres om vi skal beskytte vår ytringsfrihet for fremtiden. Sosiale medier er fortsatt i en utviklingsfase. Det er vi som bruker sosiale meder til daglig, og vi må stå sammen og ta styringen.

Med andre ord må et selskap som Facebook, som så tydelig brenner for å koble verden sammen og øke kommunikasjonsflyten, ta samfunnsansvar på alvor. De skal verne om ytringsfriheten, og ikke stramme alle som sier noe de ikke liker, som en bølle på barneskolen.