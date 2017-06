Jeg ser ingen grunn til å rope varsku om noe som helst i denne saken.

Akkurat i det Aleksander den store har hugget over den gordiske knute, kommer det to skriftlærde inn på torget. «Se her, Aleksander!», sier de «Vi har med en bok til deg om knopper og stikk. Her kan du lese litt om hva du heller burde ha gjort».

Håvard Ormberg og Kristian Strømsnes minner meg om disse to mennene. Bysykkelsaken har vært en gordisk knute i Bergen siden 2005, og når noen omsider nå har funnet en løsning, er det ikke øyeblikket for å belære.

Strømsnes og Ormberg ber meg løfte blikket og diskutere det prinsippielle ved gaver til det offentlige i bysykkelsaken. Det gjør jeg gjerne, men da vil jeg også be DEM løfte blikket og se hvordan DE lar sine prinsippielle uttalelser bli misbrukt av andre som har politiske og økonomiske motiver for å kritisere Sparebanken Vest og det sittende byrådet.

Jovisst er det helt riktig at gaver til det offentlige skal behandles med aktsomhet for å unngå at det oppstår en ukultur der private givere får særfordeler og det offentlige mister integritet. Så langt er jeg helt enig med Ormberg og Strømsnes.

Diskusjonen oss i mellom om det prinsippielle spørsmålet ville blitt nokså kjedelig.

Men jeg mener at Ormberg og Strømsnes retter baker for smed når de roper på et mer kritisk forhold til gaver i denne aktuelle saken. Kritikken deres er helt malplassert når den rettes mot en allmennyttig virksomhet og den er helt malplassert når den rettes mot Bergen kommune i det øyeblikket kommunen omsider klarer å få til et positivt miljøtiltak.

Ormberg og Strømsnes ser ikke ut til å skille mellom private givere som gir for å få motytelser, og en allmennyttig virksomhet som gir for å gi. Og de skiller heller ikke mellom offentlige tjenestemenn som bryter regler for å oppnå særfordeler, og kommuneansatte som viser kreativitet og engasjement for å få realisert et positivt tiltak for byens innbyggere.

Jeg ser ingen grunn til å rope varsku om noe som helst i denne saken. At noen i kommunen skjønte at anbudsreglene ikke ville gjelde dersom en tredjepart ga syklene i gave til kommunen, tar jeg som et tegn på at det finnes smarte folk i rådhuset. Det gjør meg mer beroliget enn urolig.

Med de prinsipielle brillene på har Ormberg og Strømsnes oversett hva bysykkelsaken, etter mitt syn, først og fremst handler om.

I denne saken er det nemlig liten grunn til å mistenke uedle hensikter eller ukultur verken hos giveren eller hos mottakeren: BTs forsøk på å drive gravejournalistikk har avdekket følgende: Bergen kommune ønsker seg bysykler i tide til sykkel-VM, men har verken penger eller tid til å starte en ny prosess der det betente spørsmålet om reklamefinansiering igjen må opp på dagsordenen.

Sparebanken Vest, på sin side, ser etter gode formål å gi penger til og finner et udekket behov som har ligget på bordet siden 2005 og som ingen andre har dekket (med unntak av under Festspillene i fjor). Hva er problemet? Og hvorfor i alle dager skal dette gjøres et nummer av?

Jeg kan finne tre forklaringer:

* Fordi de profesjonelle reklame-selgerne ClearChannel og JCDeceaux er frustrerte over hvor vanskelig det er å få innpass i Bergen. Den allmennyttige virksomheten Sparebanken Vest er nå blitt deres konkurrent, men siden banken vil GI bort det de prøver å selge, føler konkurrentene seg spilt ut på sidelinjen.

* Fordi opposisjonen til det sittende byrådet trenger noe å kritisere, og at de i denne saken ikke gikk av veien for å kritisere noe de heller burde applaudert.

* Fordi Bergen er en liten by der det i perioder skjer lite og der journalister noen ganger må lage saker av ikke-saker.

Ormberg og Strømsnes synes framgangsmåten til Bergen kommune var uklok, men når det samtidig er slått fast at ingen regler er brutt og at Bergen omsider skal få bysyklene det har blitt snakket om siden 2005, må jeg spørre: Hvorfor skulle noe vært gjort annerledes?

Hvis målet er å komme frem i tide, skal man da kjøre i 30 i 50-sonen for at ingen skal kunne mistenke deg for å ha kjørt for fort?

Om man faktisk hadde startet med anbudsteksten «Bergen kommune ønsker seg bysykler og vil betale kr null til den som kan tilby det», ville det kanskje vært mer prinsipielt korrekt, men samtidig et tegn på manglende situasjonsforståelse:

Hvordan ville en slik utlysning ha fremstått i lys av historien om reklamefinansiering i Bergen? Ville ikke det ganske sikkert ha utløst nok en endeløs diskusjon, og umuliggjort realiseringen av det ønskete tiltaket i tide til sykkel VM? Og ville ikke en slik formulering ha fremstått som ganske virkelighetsfjern siden vi i Norge og Bergen har en så svak kultur for allmennyttige gaver?

Sparebankstiftelser vokser ikke på trær, og om Sparebanken Vest skulle velge å droppe bysykkelsatsingen i Bergen pga støy og dårlig omtale, finnes det neppe noen andre som vil overta. Dette burde bekymre alle dem som nå påstår at de gleder seg over bysyklene, men samtidig kritiserer dem som fikk det til.

Det prinsippielle spørsmålet som Ormberg og Strømsnes mener denne saken er tuftet på, flyter igjen på et hav av politikk, pragmatisme og profitt-ønsker fra ulike hold. Her holder det ikke bare å ha to tanker i hodet.