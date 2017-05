Er det så selvinnlysende at det er bra å påvise risiko for sykdom så tidlig som mulig og tilby forebyggende behandling?

Sammenblandingen av forskning og markedsføring støtte jeg første gang på i starten av min karriere som allmennpraktiserende lege. Et farmasøytisk selskap som ønsket å skape større marked for et nytt blodtrykksmiddel, inviterte leger til å rekruttere pasienter med høyt blodtrykk og forskrive ny blodtrykksmedisin til en tilfeldig utvalgt halvpart av de rekrutterte pasientene.

Som premie fikk legene en Olivetti datamaskin. Datamaskiner var på 70-tallet svært kostbare. Kravene til statistisk styrke var i studien satt så høyt at det krevde tusenvis av pasienter og et meget høyt antall leger som fikk erfaring med det nye legemiddelet.

Den nye medisinen senket blodtrykket med 1 mm kvikksølv mer enn de tradisjonelle midlene. (Millimeter kvikksølv er en enhet som brukes for å måle blodtrykk. Hos en ung voksen person som sitter eller ligger rolig, er 120 mm kvikksølv vanlig verdi når hjertet pumper blod ut i livpulsåren, mens under hjertets hvileperiode er vanlig verdi 70–80 mm kvikksølv. Red. anm.)

Forskjellen var statistisk, men uten medisinsk betydning. Dette var bakgrunnen for at Den nasjonale etiske forskningskomiteen for medisin instruerte de regionale etiske komiteene om ikke å akseptere studier med overdrevne og ubegrunnede krav til antall deltakere.

Slik «såkornsforskning» er lett å avsløre. Metodene er i dag mer sofistikerte. Et aktuelt eksempel er den pågående studien NoFract, som er en del av et internasjonalt initiativ kalt «Capture the fracture».

Initiativet kommer fra International Osteoporosis Foundation (osteoporose betyr benskjørhet, red.anm.). Organisasjonen er i stor grad finansiert av internasjonale selskaper og ledes av Phillipe Halbout, som har jobbet med markedsføring og har «competitive intelligence» som sitt spesiale.

Studien tar sikte på å identifisere pasienter med risiko for fremtidige brudd ved å foreta bentetthetsmåling og bruke et standardisert spørreskjema, kalt FRAX. Bergen er ett av studiestedene, men studien ledes fra NTNU i Trondheim. Studieprotokollen har høy kvalitet og er godkjent av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning. Pasienter over 50 år som får påvist brudd ved Bergen legevakt, henvises til bentetthetsmåling ved Haukeland sykehus. Her får pasienter med ikke tilfredsstillende bentetthet eller høy FRAX-skåre råd om å oppsøke sin fastlege, ta blodprøver og diskutere om de skal begynne med medikamentell behandling, blant annet med såkalte bisfosfonater.

En naturlig tanke vil være at det kan umulig være galt å påvise risiko for sykdom så tidlig som mulig og tilby behandling med forebyggende virkning. Men er det så selvinnlysende?

Lav bentetthet er bare én av mange risikofaktorer for brudd. Den viktigste risikofaktoren er selvfølgelig fall. Derfor er fallforebyggelse et viktig tiltak hos eldre. For å identifisere fallrisiko er det viktigere å snakke med pasienter og vurdere muskelstyrke, fysisk inaktivitet og balanse enn å måle bentettheten. Spørsmålet: «Er du svimmel eller ustø» har større treffsikkerhet med tanke på å identifisere bruddrisiko enn bentetthetsmåling. Dette har Bergen kommune tatt konsekvensen av og driver viktig fallforebyggelse med programmet «Trygg på to ben».

Det er liten tvil om at tankerekken: «én risikofaktor – én sykdom – ett medikament» fører oss inn i medikaliserende praksiser. Hvem tjener på det? De fleste med benskjørhet unngår brudd, og de fleste med brudd har ikke benskjørhet.

Forebyggingens paradoks er at identifisering av høy risiko fører til mange «falsk alarm-funn» og mange «falsk negative funn». Dessuten er medisinsktekniske undersøkelser sterke påvirkningsfaktorer for hvordan vi oppfatter oss selv og skaper vår identitet. Det er tydelig vist både i individstudier og i befolkningsstudier at påvisning av benskjørhet virker hemmende på pasienters aktivitetsnivå og vitalitet. Langtidsvirkningene av slik diagnostikk er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad.

Mens mesteparten av lårhalsbruddene forekommer etter 75-80-årsalderen, er behandlingsforsøk med bisfosfonater bare unntaksvis gjennomført på denne aldersgruppen. Ingen behandlingsforsøk er utført på menn. NoFract-studien inviterer nå både menn og kvinner og utvider markedsmulighetene ned til 50 år og til alle med bentetthet som er langt høyere enn den norske blåreseptforskriften tillater.

FRAX-instrumentet baserer seg på spørsmål om alder, kroppsmasseindeks (tynne individer har økt risiko), røyking, alkoholbruk, tidligere og familiær forekomst av brudd og noen andre spørsmål. Instrumentet er beskyttet av utgiverne, og det er ikke mulig å få fullt innsyn i de statistiske metodene og befolkningsmessige karakteristika som inngår i nasjonale og regionale tilpasninger av instrumentet. I den internasjonale litteraturen der FRAX er kritisk vurdert, hevdes det at et svært høyt antall i befolkningen får diagnostisert «høy risiko» med instrumentet.

FRAX ble lansert i 2008 og var da presentert som et samarbeidsprosjekt med Verdens helseorganisasjon, WHO. Sterk og saklig kritikk av instrumentet internasjonalt førte til at WHO i fjor fraskrev seg ethvert ansvar for instrumentet.

Mens «såkornsforskning» er lett å avsløre, er det vanskeligere å se hvordan forskning med metodisk høy kvalitet kan være skjult markedsføring. Det er selve forskningsprosedyrene i såkornsforskningen som er markedsføringen, mens det er i formidlingen av forskningsresultatene at salgsinteressene avsløres i det aktuelle eksempelet. Et positivt resultat med effekt på nye brudd formidles som om det er effektivt for alle som er inkludert i studien. Derved åpner det seg nye markeder for menn og kvinner ned til 50-årsalderen med lettere grader av benskjørhet, selv om de med lav utgangsrisiko ikke hadde effekt eller bare marginal effekt av behandlingen. Også legemiddelmyndighetene kommer under press for å godta mer liberale kriterier for blåreseptrefusjon.

En svakhet ved den etiske behandlingen av medisinsk forskning er at det legges uforholdsmessig stor vekt på formelle sider ved forskningen, som for eksempel metodisk kvalitet og informert og skriftlig samtykke. Forskningsetikken handler om mye mer: Hva er grunnlagsforutsetningene for forskningen, og hvor velfunderte er disse? Hvilke konsekvenser har det valgte forskningsperspektivet? Hvilke konsekvenser kan resultatene av forskningen få, og hvem er mest tjent med det?

Slike spørsmål må legges til grunn for behandlingen i de regionale forskningsetiske komiteene, men må også være førende for etiske avveininger hos den enkelte lege som påtar seg oppdrag i forskning.