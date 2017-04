Tigging er skalkeskjulet for og porten til alvorlig kriminalitet. Skal Kirkens Bymisjon da være advokat for at alt skal være som før?

Kirkens Bymisjon viser at den har misforstått mye, og som vanlig reagerer lederne her helt synkront med Sosialistisk Venstreparti på den gode reportasjen til NRK om kriminaliteten som følger med romfolket. Dette folkets egen organisasjon i Romania gir myndigheter og forskere råd om at tiggerforbud i Norge er et av de få virkemidler vi har mot uvesenet. Politiet, vår fagekspertise på kriminalitet, ber om det samme. Også flere store partier, men likevel ikke majoriteten på Stortinget.

Vi vet at tigging både er skalkeskjulet for og porten inn til alvorlig kriminalitet. Skal da Kirkens Bymisjon være advokat for at alt skal være som før? Også etter de komplette avsløringer og det NRK nå har dokumentert? Den totale avdekking av kvinnefiendtlighet, vold, narkotikasalg og tyverier er det vel nå omtrent bare FAFO, Kirkens Bymisjon og noe få andre krefter langt til venstre for den sunne fornuft som prøver å snakke bort.

Nøden hos, og fordømmelsen av dette folket bør bekjempes. Men det står ingenting i Bibelen om at vi ikke skal bruke våre øyne, våre ører og vår vurderingsevne og deretter drive fattigdomsbekjempelse, men da gjerne på måter som ikke skaper mye større problemer. Tvert om blir vi oppfordret til å bruke vår forstand.

Fattigdommen hos dette folket er et faktum og må bekjempes, men med andre midler enn å putte penger i pappbegeret.