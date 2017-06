Ingen bør bli overrasket om elever misliker skolearbeid som ikke teller for karakteren.

Det nærmer seg sommer, skole- og semesterslutt for mange elever og studenter. Så blir det å leve i spenning for å se om en kommer inn på det studiet en har søkt, eller om en får jobb.

La oss benytte anledningen til å reflektere over situasjonen i dagens Utdannings-Norge. Om hvordan karakterpresset i videregående skole påvirker elevenes motivasjon og læring, og om karakterer fra videregående bør være (eneste) rekrutteringsgrunnlag til videre studier. Vi kan også reflektere over hvordan teknologien kan og bør påvirke utdanningene. Gjerne i lys av spørsmålet om hvilke kompetanser som blir viktige i fremtiden.

Mens en tidligere, med noen unntak, var garantert studieplass såfremt en hadde studiekompetanse, er situasjonen i dag en ganske annen. Nå er det karaktersnitt fra videregående som er avgjørende, og for mange fag er nåløyet svært trangt. Det skaper en spesiell, og ikke bare sunn, konkurransesituasjon, men betyr også at en som elev fra første stund må være klar på prioriteringer og valg av fagkombinasjoner.

Når karakteren blir så viktig, øker også presset på lærerne. Kanskje først og fremst med tanke på å dokumentere og begrunne standpunkt- og sluttkarakter i faget. Resultatet blir gjerne et vurderingsregime som ikke bare legger stort og nærmest kontinuerlig press på elevene, men som også frarøver lærerne noe av deres profesjonelle skjønn.

Konkurranse er ikke i seg selv usunt, men i konkurranser er det alltid flere tapere enn vinnere. Og når utdanningsmuligheter og fremtidig livssituasjon står på spill, bør vi ikke bli overrasket om de unge ikke lar seg overtale til å forstå at læring handler om noe annet enn å gjengi mest mulig av det de har lest.

Vi bør heller ikke bli overrasket om elever misliker samarbeidsprosjekter, eller arbeid som ikke teller for karakteren. Vinnerne går videre til nye konkurranser på universitet og høyskoler. For mange andre settes livet på vent, med repetisjoner og nye forsøk på å øke karaktersnittet.

I den grad situasjonen har skapt bekymring innenfor høyere utdanning, har det handlet om mangelen på menn i yrker som lege eller psykolog. En bekymring som har blitt fulgt opp med krav om kjønnskvotering av gutter.

Vi bør heller bekymre oss for hva dagens situasjon betyr for det som blir vår felles, fremtidige forståelse av læring og kunnskap. Og vi bør stille spørsmål om hva vi som samfunn prioriterer, oppfordrer til og aksepterer når mange unge utsetter fremtidig utdanning - enten fordi de føler behov for et friår, eller fordi de trenger å forbedre karakterene.

I vårt land har vi tradisjon for å vektlegge prestasjoner i form av karakterer ved rekruttering til utdanninger. Til en viss grad også i jobbsammenheng. Andre kvalifikasjoner, som også har betydning for fremtidig suksess, blir sjeldnere trukket inn. Kanskje bør vi vurdere å endre praksis. Med det vi vet om viktigheten av motivasjon for læring og prestasjoner, kunne vi f.eks. vurdert om et «motivasjonsbrev» eller en annen motivasjonsindikator skulle gitt en viss uttelling ved opptak.