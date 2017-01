2017 vil bli året der vi omstiller oss enda mer. Noen vil du bli tvunget til.

Bystyret har bevilget penger til en Matsentral i Bergen. En matkastelov skal utredes for å finne ut om det skal bli forbud for dagligvarebutikkene i Norge å kaste spisbar mat. I tillegg har flere og flere fokus på å spise opp maten. Noe er på gang, og det føles virkelig bra. Men skal vi nå FNs bærekraftsmål om å redusere matavfallet med 50 prosent innen 2030, må vi alle gjøre en ekstra innsats.

Våre plukkanalyser i BIR viser at altfor mye spisbar mat fortsatt kastes. It’s time to step it up på alle plan, både for næringslivet, husholdningene, produsentene og leverandørene. Min drøm er at Norge skal gå foran som landet som klarte å nå FNs bærekraftsmål før 2030. Det kan vi få til sammen!

Da røykeloven kom i 2004, var det baluba og opprør. I dag er det utenkelig at vi skal sitte på en restaurant og folk røyker rundt oss. Jeg husker da jeg var liten og skulle til fjells. Jeg ble alltid bilsyk fordi voksne røykte i bilen. I bilen! Antall røykere har sunket drastisk fordi vi innførte et forbud i Norge. Et forbud det var mye kritikk til, men som virkelig slo an i den retningen som var ønsket.

I BIR har vi gjort flere endringer opp igjennom årene. Noen er blitt mottatt positivt, andre mer negativt. I 2009 innførte vi en fleksibel gebyrmodell for renovasjon i åtte av våre ni eierkommuner. Fra 2016 kom Bergen med, foreløpig som et prøveprosjekt over to år. Våre husholdningskunder setter nå ut spannet ved behov og betaler etter antall tømminger. Hva har dette ført til? Mye bedre kildesortering. Vi får inn renere avfallstyper og kan dermed gjenvinne det som skal bli til nye materialer og energigjenvinne det som må brennes.

Bare i Bergen har 3000 tonn restavfall så langt i år blitt kildesortert bedre i 2016 enn i 2015. Det har ført til en økning på nesten 30 prosent i innsamlet plastemballasje og en økning på ti prosent i innsamlet mengde glass og metall. Hva viser det? At endringer med økonomiske insentiver fører til bedring. I BIR har vi satt oss et viktig mål. Vi skal ha kvalitetsgjenvinning. Da må avfallet sorteres godt hos kilden. Og kilden, det er meg og deg!

Lommebok og miljøholdninger går hånd i hånd hos husholdningene, og vi ser at statlige reguleringer og påbud fungerer. Hvorfor er næringslivet da så redd for endring og for en eventuell matkastelov?

Både vi husholdninger og kjøpmennene kaster alt for mye spisbar mat. Flere dagligvarebutikkene har blitt mye flinkere i 2016. De priser ned varer som nærmer seg best-før-dato. Andre kjører kampanjer for å opplyse folk om matsvinn. Men så er det slik da at Norge har forpliktet seg til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Det er bare 14 år til.

Har du lastet ned appen Too Good to go? Mange butikker, restauranter og bakerier bruker denne. På slutten av arbeidsdagen legger de ut på appen hva de har igjen av mat, som selges for en billig penge. Jeg bor i Bergen. Når jeg går inn i appen får jeg opp min nærmeste Baker Brun, Solbrød eller Rema 1000-butikk. Tenk så mye bedre å selge ferskvarene for noen kroner i stedet for å kaste den. Får vi i tillegg en matkastelov, må butikkene gi bort mat til dem som trenger det om de ikke får solgt maten.

Flere hoteller begynner også å koble seg til Too Good to go-appen. Hver dag er det tusenvis av mennesker rundt om i landet som er på konferanser og møter, eller de kjøper mat i egen kantine. Tenk om hotellene og kantinene kunne selge restemat til en litt billigere penge. Det er ikke bare en gang jeg har løpt etter et heldagsmøte for å rekke barnehage og skole, laget middag i full fart og så fått familien ut på ettermiddagens aktiviteter. Tenk så deilig å delta på en konferanse og vite at du har bestilt rester fra buffeen, og at mat til fire personer står klar i resepsjonen før du skal hjem! En liten, men enkel idé som ville gitt mange av oss senkede skuldre og bedre samvittighet.

2017 vil bli året der vi omstiller oss enda mer. Noen omstillinger vil vi bli tvunget til. Det er tid for endring både på hjemmebane og på jobb. Vi står inne i det grønne skiftet nå. Det er ikke snakk om at også du burde bidra, nå er det tid for å vise hva du konkret gjør! I Bergen kommer Matsentralen i gang på nyåret. Bystyret i Bergen gir økonomisk drahjelp slik at lokale krefter med Kirkens Bymisjon i spissen kan dele ut overskuddsmat fra butikkene til dem som trenger det.

I Frankrike innførte de tidlig i 2016 en matkastelov. Nå på tampen av året har de innført gratis kollektivtrafikk i Paris for å senke forurensningen i byen. Frankrike viser at de tar viktige grep for å nå FNs bærekraftsmål. Grep som både er populære og upopulære, men viktige tiltak som fører til endring.

Hver og en av oss må ta inn over oss at slik vi har levd til nå, kan vi ikke fortsette. Som min datter på elleve år sier: «Mamma, vi er så mange mennesker på jorden. Hvis hver og en gjør litt, så blir det jo kjempemye!»

Forfatter Jostein Gaarder har sagt at vi ikke skal underestimere ett menneskes mulighet til å endre verden. Dette motiverer meg! Ta med barna når du skal sette miljømål for deg og familien for 2017. Husk at dere kan være med og gjøre en forskjell!