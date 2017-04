Motorveier, nye dobbeltspor mot Voss, og fortsatt utbygging av Bybanen. Jo mer man leser i NTP, dess mer imponert blir man.

Stortingsmeldingen om Norsk transportplan 2018-2029, omtalt som NTP, er nå fremmet av Regjeringen. Dette dokumentet er alltid imøtesett med stor interesse. Samferdsel er et område som alle er opptatt av, forståelig nok, da dette vedrører det praktiske liv for folk flest. Undertegnede hadde gleden av å være medlem av Hordaland fylkesting i perioden 1975-1992. I alle disse årene satt jeg i samferdselsstyret, de siste 8 årene som leder av utvalget. Det var en fantastisk tid, syntes vi som da var med. Store prosjekter som Nordhordlandsbura, Askøybrua, Osterøybrua, Trekantsambandet og det såkalte tjenlige veinettet i Bergen, kom til omkring disse årene.

I tillegg en rekke andre veiprosjekter. Den gang snakket vi om millioner, og når et prosjekt kom opp en i milliard, trodde vi nesten ikke på det. I den nå fremlagte NTP, er det foreslått at det skal bevilges over 53 milliarder kroner til Hordaland fylke i 12-års- perioden.

Når jeg i dag som stortingsrepresentant, leser i NTP-dokumentet, blir jeg mer enn forundret. Utrolig mye penger skal brukes, men tilsynelatende til få prosjekter. Men selvfølgelig skjønner vi sammenhengen; dagens og fremtidens prosjekter er motorveier, gigantisk bro over Bjørnefjorden, nye dobbeltspor mot Voss, og alle nye krav til standarder etc. Dertil kommer fortsatt utbygging av bybanen i Bergen med store statlige tilskudd, hvilket er helt nytt! Jo mer man leser i dokumentet, dess mer imponert blir man. Slik ser i alle fall jeg på det.

Men hvilket inntrykk får jeg av de reaksjonene som hittil er kommet. Både fra kommuner og lokale politikere og mange enkeltpersoner? Ingen er egentlig særlig fornøyd. Man hadde forventet mer og at ting skulle skje mye raskere! Samfunnet skulle altså brukt enda mer av våre felles penger, og vi skulle kanskje innkrevd enda mer bompenger? Ser vi litt nærmere på tallene, er det først ett forhold vi må forholde oss til: Igangsatte prosjekter.

I lønnsoppgjørene snakker vi ofte om «overhenget», og hvilken betydning dette har for lønnsutviklingen fremover. Det pleier å utgjøre en stor del av den beregnede veksten. Og «overhenget» får vi ikke gjort noe med. Overført til dagens vegstatus i Hordaland, utgjør «overhenget» ca. 5 milliarder kroner.

Dette er penger som må bevilges nå og i de nærmeste årene.

Det største prosjektet her er ny motorvei mellom Bergen og Os. Dernest kommer forslag til nye prosjekter, hvor nytt Sotrasamband koster ca 9,6 milliarder. Deretter kommer så E16, E39 og ringvei øst i Bergen frem til Nordhordlandsbrua og bybanen i Bergen. For meg fremstår det som ganske logisk at alt dette vil og må ta tid. Det har alltid vært god latin at politikere lokalt, i fylke og kommuner, bør og må være enige i kravene og behovene innenfor veg og transportsektoren.

Dette er egentlig spørsmål og saker som ikke er ideologisk fundert, og slik sett burde det være enkelt å samle seg om sakene og prosjektene. Vi har dessverre hatt et ord på oss, at vi i Hordaland ikke har vært like flinke på akkurat dette området. Jeg tar ikke stilling til det. Men nå er det slik at NTP er en stortingsmelding. Det vil si at det er en plan, som fortrinnsvis skal gjennomføres. Men jeg minner om at det er de årlige statsbudsjettene som inneholder bevilgning til enkelte prosjektene. Og historien har vist at flere anlegg som har vært nevnt i tidligere NTP-dokumenter, ikke er blitt realiserte.

Det må ikke skje med våre anlegg i Hordaland. Det er derfor mitt håp at alle vi som er gitt et ansvar, uansett partitilhørighet, evner å fokusere på alle de positive sidene ved NTP i vårt fylke, og at vi sammen kan dra prosjektene frem til bevilgning og realisering, og selvsagt så snart som mulig.