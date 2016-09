Vi mener oppriktig at det her er mulig å forene utbygging av fornybar energi med gode friluftsopplevelser.

Vi ønsker å nyansere bildet som tegnes i BTs leder 6. september, som går imot begge utbyggingsprosjektene i Øystesevassdraget.

BKKs prosjekt går ut på å overføre om lag en fjerdedel av vannet i Øystesevassdraget til Samnanger, der vi kan utnytte våre eksisterende vannkraftverk. Overføringen vil gi mer regulert vannkraft uten behov for å bygge nye magasin, kraftverk eller kraftledninger.

All utbygging av energi medfører inngrep i naturen. Med visshet om naturkvalitetene i området har BKK utviklet et skånsomt prosjekt. Det er få synlige, tekniske inngrep, og vi er glad for at også NVE vurderer dette som et samfunnsnyttig prosjekt med akseptable miljøkonsekvenser.

For å ivareta hensynet til friluftsliv er minstevannføringen tredoblet til 350 liter/sek i tursesongen. Det vil i vesentlig grad redusere negative konsekvenser for landskap og friluftsliv, ifølge NVE.

Det er to ulike utbyggere som har søkt konsesjon i Øystesevassdraget, og det er viktig å skille de to prosjektene i vassdraget fra hverandre når det gjelder konsekvenser. BKK skal overføre et nedbørsfelt øverst i vassdraget.

Det har først og fremst konsekvenser for vannføringen i øvre del. Når Øysteseelva renner ut i Hardangerfjorden, vil vannføringen etter BKKs utbygging være 73 prosent av det den er i dag. Ved Ørredalsfossen vil det være 71 prosent restvannføring. Det vil være betydelig tilsig også fra de høyesteliggende områdene, slik at det sikrer tilførsel av vann i vårløsningen når snøen smelter.

I nedre del vil årlige variasjoner i vannføring være langt større enn den reduksjonen BKK står for. Vår overføring har liten innvirkning på Ørredalsfossen og nedre del av Øystesevassdraget. I lys av ny kunnskap fra BioFokus om rødlistearter nedenfor Ørredalsfossen vil vi likevel få gjort en ny vurdering av dette, som OED vil få før de skal fatte sin endelige beslutning.

Vi har respekt for at det er ulike syn på vårt prosjekt. Men vi mener oppriktig at det her er mulig å forene utbygging av fornybar energi med gode friluftsopplevelser.