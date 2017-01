Kuventræ, Moberg, Kuven og Varåsen vil bli Bergenhalvøya sitt svar på Bronx.

I fire år har vi venta på dette. Ikkje berre vi her i Os, men heile Hordaland har venta på svar om skjergarden i Os vil bli rasert av ei gigantisk firefelts bru over Bjørnafjorden. Sjølv om Statens Vegvesen og andre legg eit tjukt lag med havtåke rundt planane, finst svaret inni papirbunken. Uheldigvis.

Statens Vegvesen har lagt fram ein statleg kommunedelplan som no skal på høyring. Konfliktnivået var for høg til at regjeringa tok sjansen på ein vanleg demokratisk prosess med vedtak i kommunestyret. Det ugjennomtenkte valet av trasé over Bjørnafjorden og det demokratiske underskuddet gjennom heile prosessen, har ført til at vegprosjektet er blitt mektig upopulært. Er det berre tidlegare Os-ordførar- nå olje og energiminister -Terje Søviknes (Frp) og samferdselspolitikar Gustav Bahus (FrP) som vil ha monsterbrua?

No er det lagt fram ein plan som skal gi svar på det alle lurer på: Vil brua gå i Øyane? Vil det bli mykje støy frå vegen? Kva med anleggstrafikken? Kor skal det byggast brutale anleggsvegar, og kor lenge blir tettbygde Os plaga av den? Kva vil skje med det verdifulle naturområdet Ulvenvatnet som vil få seks felt med veg? Kva med dei tusenvis på Kuven, Moberg og i Varåsen som vil bli råka av støy frå kvinande tungtrafikk?

Vegvesenet har lagt fram ein statleg kommunedelplan. Det finnes klar krav til kva ein slik plan skal innehalde: «Overordnede prinsipper for den framtidige vegutbyggingen: Valg av endelig trasé, plasseringer av kryss, vegstandard, bruk og vern av arealer nær vegen og byggegrenser er sentrale avklaringer som tas i en kommunedelplan.»

Ved framlegginga av planen har det kome fram at den ikkje har tatt endeleg stilling til ilandføring av bru over Bjørnafjorden. Men også spørsmål kring støy og anleggstrafikk i store delar av Os er uavklart. Det er mildt sagt kritikkverdig at Vegdirektoratet har brukt tre år med planlegging og millioner av kroner på å ikkje gi eit avklart svar.

Å ikkje gi svar på det folk har krav på å vita, er heilt enkelt eit misbruk av skattepengane.

Kan hende at dei som vil ha gigantvegen ynskjer at det skal vere uklart om desse stidsspørsmåla? Kan hende at regjeringa no pressar fram eit positivt vedtak på kommunedelplanen for seinare å kome med dei dårlege nyhenda? Om ein har sagt ja til planen, så må ein tole alt negativt som fylgjer med?

Ved å gå djupare inn i rapportane som no foreligg, kan ein lesa at ting ikkje er så uklart som Søviknes og co freista å få det å sjå ut som. I rapporten om «maritimt naturmangfald» er det tydeleg at Vegvesenet planlegg at ei bru over Bjørnafjorden vil gå inn i Øyane. Det er dette sjøområdet rapporten har kartlagt, ikkje t.d. Røtingaflua (sjå illustrasjon frå rapporten).

På spørsmål om kva slags støytiltak ein ser for seg for å hindre at vogntog i 110 kmt ikkje øydelegg nattesøvnen til folk, forsikra Vegvesenet dei som var tilstades på folkemøtet i Oseana 8. desember at vi har ingen ting å frykte. Dette rimer dårleg med uttale frå både samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen, statsministeren og Vegvesenet sjølv.

Då det i vår blei kjent at monsterbrua gjekk på ein kostnadssprekk, peika desse på at ein vil gå ned på standarden for å redusere kostnadar. Vegvesenet har allereie lagt til grunn ei «minimalisering av tiltak i forhold til regelverk om støy, luft og naturmangfold». På NHO si «Innspillskonferanse» i april sa samferdselsministeren dette om det å redusere støy (Bergens Tidende 7. april 2016): «Solvik-Olsen forteller at det koster 100 millioner å bygge et planfritt kryss, rundt regnet. Også støyskjerming og tiltak for dyreliv og natur koster veldig mye. (...) Vi må spørre oss om alt dette er helt nødvendig, sa statsråden i innlegget sitt.»

Planen som no foreligg, er så mangelfull og uklar at vi foreslår at kommunen tingar sin eigen uhilda rapport for å klarlegge konsekvensane for Os med tanke på natur, miljø, bumiljø og støy.

Nokon må våge å seie det Vegvesenet, regjeringa og den politiske eliten i Os ikkje vågar å fortelje osingane: Ferjefri E39 gjennom Os vil gjera store inngrep i kommunen. Det vil blir mange år med anleggstrafikk med mykje støy og dumping av enorme steinmassar i skjergarden. Det bli aldri meir ein stille stund langs Bjørnafjorden frå Bjørnen til Strøno. Kuventræ, Moberg, Kuven og Varåsen vil bli Bergenhalvøya sitt svar på Bronx, og ingen kan rekna med støytiltak som kan bøte på det. Sist men ikkje minst: Monsterbrua vil gå i Øyane.