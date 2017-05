Mine elever er ni år gamle og viser en større raushet og forståelse for menneskeverd enn du noen gang har vist i dine debattinnlegg.

Nina Karin Monsen, hvor skal jeg begynne? I dine øyne er jeg helt rett. Jeg er heteroseksuell, jeg har to barn og jeg er attpåtil gift.

Jeg er også lærer i barneskolen, og må altfor ofte forklare barn hva de egentlig sier når de roper «homo» til hverandre, både i krig og fred. Undersøkelser Gisle Gjevestad Agledahl har gjort til sitt nye TV-program, viser at «jævla homo» er det mest brukte skjellsordet i norsk skolegårder.

Denne våren har en stor del av våre leselekser, med god hjelp fra Aftenposten junior, handlet om kjønn, seksualitet, og hvordan alle mennesker har rett til å føle seg akseptert og som fullverdige medmennesker. At du, som en voksen dame og velutdannet akademiker, velger å bruke evnene dine til å få så mange mennesker til å føle seg mindreverdig, er bare trist. Gang på gang går du inn i debatten med full tyngde, og tråkker på andre menneskers rettigheter.

Det gjør meg sint og trist at du tar motinnleggene til dine debattanter og mer eller mindre latterliggjør dem. Du tyr til billige poeng når du lekser opp fra en 12 år gammel sex-guide, utgitt av LLHB, for å «bevise» at sex mellom likekjønnede er kjærlighetsløs. Alle de samme tingene foregår jo blant heterofile.

Så leser jeg gjennom elevene sine besvarelser til en tekst som handlet om at statskirken åpnet opp for å vie homofile. De er ni og ti år gamle og svarer så forskjellig, men samtidig med en raushet og en større forståelse for menneskeverd enn du noen gang har vist i dine debattinnlegg. Det gjør at jeg slapper litt av, kanskje noen av de dårlige holdningene i samfunnet forsvinner med din generasjon.

Jeg håper de kan vokse opp og finne seg selv, uten at du og dine like skal fortelle dem at de ikke er god nok, og at de ikke kan vise kjærlighet til hvem de vil uavhengig av kjønn.