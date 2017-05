Da jeg kom fra somalia til Bergen, var jeg spent. Jeg kunne ikke vente med å se byen.

Jeg lurte på så mye. Var Bergen stor? Hadde den mange høye bygninger?

Mitt første møte med Bergen var spesielt. Jeg at jeg husker likte tunnelene og broene vi passerte da vi kjørte i taxien fra Flesland flyplass.

Det jeg likte best med Bergen er den flotte naturen og de syv fjellene rundt byen. Og Bryggen. Det er nok derfor Bergen blir ansett som av de vakreste byer i verden. En annen ting er den bergenske dialekten som er fin med skarre r`en.

Jeg var også veldig spent på været. Det jeg liker minst med Bergen er regnværet, selv om jeg synes at regn er mye bedre enn snø. Mørketiden er kjip. Jeg liker ikke når det er så mørkt at man må ta på seg refleks for å bli sett.

I Bergen er kulturen helt annerledes enn i Somalia, hvor jeg kommer fra. I Norge når du snakker med noen, må du se personen i øynene. Da viser du respekt. For meg var det en utfordring fordi i hjemlandet mitt så måtte jeg se ned når jeg snakket med en voksen eller en lærer for å vise respekt.

En annen rar ting var at på skolen i Somalia ropte vi «lærer» når vi trengte hjelp. I Norge er det helt forskjellig, du kan si Peter eller Heidi, hvis læreren din heter det.

Fakta: Ny i Bergen Bergens Tidende vil denne våren publisere historier der innvandrere fra ulike land forteller om sitt første møte med Bergen.

Jeg tror at mange av utfordringene i møte med en ny kultur kan møtes med kommunikasjon. Man må integrere seg i samfunnet og være åpen for å lære nye ting. Når du integrerer deg er det ikke bare du som lærer, men de du møter kan lære nye ting fra deg også. Det er på en måte gi og ta. Det er viktig å ha respekt for andre sine verdier.

Man må også lære å ikke generalisere. Når for eksempel en fra Somalia ikke jobber, kan man ikke si at «ingen somaliere jobber, de bare sitter og får penger fra sosialhjelpen». Fordommer hjelper ikke.

Jeg har også blitt spurt flere ganger her i Bergen om hvorfor jeg bruker hijab. Hver gang har jeg forklart at ingen tvinger meg til å bruke hijab. Det er mitt valg. Det er kanskje det spørsmålet jeg er mest lei av å få, men det er fint at folk spør hvis de lurer på noe. Jeg biter ikke.

Somaliere er som bergensere flest. Vi er ikke pirater, ekstremister eller farlige folk. Vi liker fred og rettferdighet som alle andre.

Jeg føler meg som en bergenser når jeg går tur. Det gjorde jeg ikke i Somalia.