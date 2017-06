Realisering av K5 E16/Bergensbanen Arna-Stanghelle-Voss med byggestart 2021 ser ut til å måtte skje gjennom val i september.

BT skal ha ros for å avdekka NTP-spelet som samarbeidspartia har drive med. Førestillinga 1. kandidatane frå Hordaland Erna Solberg, Helge André Njåstad, Terje Breivik og Knut Arild Hareide satt opp på Arna stasjon 28. februar i år var ei underleg oppleving.

Forventningane var skrudd til maks då Erna kalla inn til pressekonferanse. No skulle lekkasjen til NTP for byggestart K5 Arna-Stanghelle-Voss koma, og Erna skulle helsa heim, men nei. Ho sa, som nestleiaren i FrP her, alt rett. Forutan to ord: «andre NTP-periode». Eitt drøyt år tidlegare, 8. desember 2015, hadde Solvik-Olsen og næringsminister Monica Mæland pressekonferanse same stad. Politisk redaktør i BT hadde overskrift «Frelseren fra FrP» om Solvik-Olsen, og han vart hylla tverrpolitisk. Statens vegvesen og Jernbaneverket fylde opp i sitt grunnlagsdokument til NTP, med byggestart og løyving i 2021.

Erna kom fyrst med forklaring om at det var nokre jernbanetekniske problem som forårsaka utsetjinga. Ettersom det var jernbanemidlane som forsvann kunne det høyrast logisk ut, men dette vart seinare endra til at det var kryss E16/E39 i Arna til Ringveg-aust. Det kom fram at det var feil utrekning på bom-inntektene, noko som gjer at K5 til saman manglar 7,5 mrd kroner og prosjektet må utsetjast. Den logiske bristen er her at det er ulik finansiering på veg og jernbane. På veg er det hovudsakleg bom-finansiering, som FrP-nestleiaren kjenner godt til. Jernbane er derimot 100 prosent statleg finansiert, og desse midlane er hestehandla vekk.

BT dokumenterte godt kor dårleg Hordaland kjem ut av fyrste NTP-periode, men òg gjennom forskar i Transportøkonomisk Institutt, Askill Harkjerr Halse, at halvparten av prosjekta i andre periode forsvann ved neste rullering av NTP. Det som er sikkert er at verken E16 eller Bergensbanen Arna-Voss vil forsvinna, eller det er akkurat det me fryktar; at delar kan forsvinna med tap av menneskeliv. E16 og Bergensbanen representerer ryggsøyla i norsk samferdsle, vegen og banen mellom dei to største byar og landsdelar i Noreg.

Det mest avgjerande er kva som vert gjort i det årlege statsbudsjett, og her har samarbeidspartia undergreve NTP-dokumentet med å utvida fyrste NTP-periode til seks år, og ikkje fire som før. Då er Nasjonal transportplan 2018–2029, som transportforskaren seier det: «planen for gode ønsker», og byggestart 2021 avgjerande.

Tre gonger har Hordaland fylkesting vedteke at utbygging av K5 Arna-Voss er prekær, og kome med bøn om snarleg realisering til Samferdsledepartementet. Fyrste gong var i 2015, med noverande statssekretær i Samferdsledepartementet, og dåverande fylkesordførar Tom-Christer Nilsen som tok initiativ til. Sist fylkestingsvedtak var 8. mars i år som motsvar til teateret på Arna stasjon, men i motsetnad til dei to føregåande gongene var ikkje Høgre og FrP med. Gruppeleiar i Frp i fylkestinget sa «vi er samde i intensjonen i uttalen, men vi vil jobbe opp mot våre partifeller sentralt og kome tilbake til ein samla uttale når NTP blir lagt fram», sa Silje Hjemdal.

Hans Fredrik Grøvan for Krf i Transportkomitéen sa 30.05.2017 til TU.no at det vert forhandla om E16 i NTP. Venstre sin nestleiar seier at K5 skal få byggestart 2021. For FrP og Høgre er det verre å få gjennomslag sentralt i partia for byggestart 2021, når samferdsleminister og nestleiar i FrP skriv lesarinnlegg i BT om at Hordaland skal vera nøgd med det ein får.

Solvik-Olsen målbinder Høgre og FrP i Hordaland, men er sjølv nøgd med situasjonen slik den er. Rogaland har akkurat fått gjennom Rogfast til 17 mrd kroner i Stortinget, og får firefelt E39 Stavanger-Kristiansand til 60 mrd gjennom selskapet Nye Veier as.

Realisering av K5 E16/Bergensbanen Arna-Stanghelle-Voss med byggestart 2021 ser ut til å måtte skje gjennom val i september. I mellomtida er det valkamp!