Om 25 år vil datamaskinen kunne ta over alle menneskelige gjøremål, sa en Nobelprisvinner i 1965. Slik gikk det ikke.

Det er spennende å spekulere på hvor data og robotteknologi kan ta oss. Vi kan knapt åpne en avis uten å høre om hvordan førerløse biler, big data, maskinlæring og kunstig intelligens skal endre verden – om få år!

En gang kalte vi dette science fiction. Allerede på femtitallet skrev forskeren Isaac Asimov om intelligente roboter. Slik frikoblet han seg fra virkeligheten. Andre hadde derimot større forhåpninger til den nye teknologien. Om 25 år, sa nobelprisvinneren Herbert Simon, vil datamaskinen kunne ta over alle menneskelige gjøremål i organisasjoner. Det ble sagt i 1965.

En skulle tro at 70 års erfaring med datateknologi skulle gjøre oss mer nøkterne med hva vi kan få i fremtiden. Slik er det ikke. Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen, forskningsledere i Telenor og mange andre snakker om førerløse biler som om de er like rundt hjørnet. Det gjorde også Google. I 2012 sa de at disse ville være kommersielt tilgjengelig om fem år. Kan du kjøpe en førerløs bil fra Google i dag? Nei, enda en spådom som ikke slo til. De som har moderne biler full av datateknologi, ser klart begrensningene. Forholdene må være helt ideelle om en tør slippe rattet.

Mens det florerer av forskningsprosjekter og eksperimenter, så viser det seg at det ikke er så lett å få systemene til å fungere i den virkelige verden. Den første språkoversetteren var lansert i 1954. Om tre år har vi en fullgod versjon, ble det sagt den gang. Til tross for en fantastisk utvikling av datamaskinsteknologien, leser vi i The Economist at all profesjonell språkoversetting i dag gjøres manuelt.

Problemet med språk er at det er altomfattende og dynamisk. For oss mennesker er meningen med det som er sagt vesentlig, både for å forstå og om vi skulle oversette. Datamaskinen kan ha ordbøker og lære grammatikalske regler, men det er på langt nær nok. Google har kommet et stykke på vei med sin «big data»-løsning, der en forsøker å gjøre oppslag i beslektede tekster som finnes på mange språk. Her er EU-dokumenter en viktig kilde. Likevel klarer en bare å lage ikke-så-gode-løsninger. Å løfte disse videre til fullgode systemer kan vise seg å være umulig.

Med maskinlæring kan vi kanskje ta noen steg til. Likevel, det er ikke enkelt å trekke kunnskap ut av data. Et problem er at data er samlet i en kontekst som kanskje ikke er helt forstått. Om vi for eksempel skulle bruke karakterer for å si noe om studentenes innsats over tid, ville vi bare oppdage at gjennomsnittet stort sett er C – helt uavhengig om det er vanskelig eller lett å komme inn på studiet, om en har flinke eller mindre flinke studenter.

En Tesla kan forsøke å registrere kjøremønster over tid for å lære hvordan en trafikksituasjon skal håndteres, for eksempel at biler som kommer fra sideveien til høyre viker for trafikken på den større veien. Det kan gå bra inntil den dagen noen står på sin rett og forventer at høyreregelen respekteres. Den førerløse bilen har et handikap her. Der en sjåfør har en forståelse for situasjonen og kan fange opp signaler gjennom øyekontakt m.m., må datamaskinen foreta sine analyser ut fra begrensede datamengder. Om alle biler var styrt av en datamaskin, ville det hele være enklere, men slik er det ikke i den virkelige verden.

Den førerløse bilen vil møte de samme utfordringer som språkoversetterne. I den virkelige verden er det et ubegrenset antall av unntak. Bilen må håndtere alle disse. Og i motsetning til språkoversetteren - som kan presentere et dårlig svar - må bilen av sikkerhetsmessige grunner takle alle situasjoner. Der andre maskiner kan slå seg selv av i uventede situasjoner, er dette ingen god løsning for den førerløse bilen. Den bør helst ikke stoppe på hovedveien selv om snøværet dekker til alle sensorene.

I diskusjonen om førerløse biler har filosofer, psykologer og mange andre diskutert hva bilen skal gjøre i en vanskelig situasjon. Skal den forsøke å bremse og risikere å treffe hun med barnevognen eller svinge til venstre og risikere å treffe bilen som kommer imot, den med tre barn i baksetet.

Det kan tenkes at problemstillingen er interessant å diskutere, men den er komplett urealistisk for en førerløs bil. Den sensorteknologien som brukes i dag, kan oppdage at det er noe foran bilen, men har selvfølgelig ingen mulighet til å foreta de detaljerte analysene som kreves. I praksis vil vel den førerløse bilen gjøre det de fleste mennesker vil gjøre i en slik situasjon – bremse.

Vi kan drømme om menneskelignende roboter, beslutningsdyktige datamaskiner og intelligent teknologi, men må innse at dette er spekulasjoner – dagens teknologi er langt mer prosaisk. Selvfølgelig kan vi aldri si aldri. Men om vi skal reise til fjerne planeter, må vi ha en helt ny rakett-teknologi enn hva vi har i dag. Skal vi utvikle menneskelige roboter, kan vi heller ikke basere oss på dagens teknologi. Derfor er dette inntil videre digital fiction.