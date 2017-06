Vi må slutte å støtte opp om et komplisert forhold til mat.

Det finnes mange trendy kurer og dietter som lover vektreduksjon, mer energi, økt velvære, eller er løsningen på andre eventuelle helseplager. For dem som ønsker å tjene gode penger, er dette fantastiske påfunn. Det er altfor mange som hiver seg på det ene etter det andre.

Vi tilbys dyre detox-kurer for å hjelpe kroppen vår til å kvitte seg med skadelige giftstoffer, mens vi allerede har en kropp som er selvrensende og gjør dette for oss – helt gratis. Så her snakker vi om å hive penger rett ut av vinduet!

Mange slenger seg på ulike slankekurer, men det er vanskelig å skulle følge en streng plan i lengden. Ofte blir dietter en kortvarig løsning der vekten raser, men går fort opp igjen når kuren avsluttes. Et fåtall leger og ernæringseksperter anbefaler å ty til slike løsninger. Den magiske oppskriften, som faktisk viser seg å fungere best er å satse på en langsiktig livsstilsendring: Variert kosthold i kombinasjon med fysisk aktivitet.

Privat

Jeg syntes det er trist at det for mange skapes en matfrykt, at mat ikke lenger er noe man klarer å kose seg med. Frykt for at maten kan gjøre oss syke. Det finnes så mange forvirrende og motstridende råd, så det er kanskje ikke så rart at folk blir bekymret. Matgleden ender opp med å erstattes av strenge rammer, dietter, av rensekurer og mat man kanskje ikke liker engang.

Frykten kan oppstå rundt en banan. Er den sunn eller usunn? Du gjør et tastetrykk på Google og får opp mange ulike påstander. Noen mener at du legger på deg av banan. Den inneholder like mye sukker som brus, så da kan du like gjerne ta deg et glass brus. Å sammenligne disse blir tullete. Banan er et naturlig produkt som inneholder mange viktige næringsstoffer kroppen trenger. Et glass brus med tilsatt sukker vil tilføre kroppen tomme kalorier uten å bidra med vitaminer og mineraler.

Vi må slutte å støtte opp om et komplisert forhold til mat. Å hive seg på diverse produkter, dietter og slankekurer, kan ofte gå på bekostning av å delta på det sosiale ved å samles over mat. Matglede burde ha høyest prioritet.

Ikke kast bort tid og krefter på å ta fra deg selv gleder i hverdagen. Hurra for mat, og hurra for å kunne være en del av fellesskapet ved å samles rundt noe så viktig som mat.

