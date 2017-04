Martin Luthers omfattende virke blir om mulig enda mer imponerende når vi vet at han store deler av sitt liv strevde med sykdommer.

Martin Luther ble født i 1483. Han begynte på skolen i 1489 og på universitetet i 1501. I 1505 begynte han å studere juss. Etter noen uker med jusstudier, valgte han å hoppe av fra universitetslivet og gå i kloster. Han ble opptatt i augustinerordenen og ble presteviet. Han fortsatte teologistudiene ved universitetene i Erfurt og i Wittenberg, mens han samtidig underviste i filosofi og teologi. Han tok teologisk doktorgrad i 1512 og ble samme året professor i teologi ved universitetet i Wittenberg.

Luther begynte å tvile på pavens ufeilbarlighet, særlig avlatshandelen, hvor borgerne kunne kjøpe seg total forlatelse for alle synder. Han skrev ned sine tanker i pamfletter, delt inn i 95 avsnitt, kalt tester (hypoteser). Den 31. oktober 1517 sendte han disse tjenestevei til dekanus ved universitetet i Wittenberg og til erkebispen som øverste ansvarlige for det katolske universitetet. Samtidig kalt han inn til diskusjon (disputas). Oppslaget om disputasen ble slått opp i universitetskirken i Wittenberg. Professoren grep neppe selv hammeren for å spikre disputasoppslaget på kirkedøren.

I 1518 og 19 ble Luther forhørt av pavens utsendte som ledd i pavens sak mot ham. I 1521 ble Luther lyst i bann. Samme året møtte han for den keiserlige riksdag i Worms hvor han ble lyst fredløs av keiseren. På veien tilbake fra Worms, arrangerte en av hans tilhengere, kurfyrste Fredrik den vise, et «overfall» og brakte Luther i sikkerhet i borgen Wartburg. Her tilbrakte han et år forkledd som junker Jørg. I 1522 vendte han tilbake til Wittenberg. Han giftet seg i 1525 med den tidligere nonnen Katharina von Bora. De fikk tre sønner og tre døtre.

Luther hadde en enorm arbeidskapasitet. Den første utgivelsen av hans samlede verker utgjorde 124 bind. Sitt embete som professor og dekanus krevde mye arbeid. Parallelt med dette virket han som prest med utallige prekener i regionens kirker. I januar 1546 foretok han sin siste reise. På grensen til sin barndoms by, ble han møtt av en æres-eskorte på 113 ryttere. Han holdt fire prekener og ordinerte to prester. Om natten til 18 februar 1546, døde den lærde professor. Han ble 63 år gammel.

Hans omfattende virke blir om mulig enda mer imponerende når vi vet at han store deler av sitt liv hadde en rekke sykdommer. Den første beretningen om hans lidelser stammer fra 1503. Han hadde fått et alvorlig stikksår i leggen under en duell med en venn og holdt på å omkomme av blodtap. En sårlege hadde til slutt klart å stoppe blødningen. Arret like over ankelen plaget Luther hele livet. Det gikk av og til opp igjen, og var sannsynligvis opphavet til hans kroniske leggsår.

Som novise i klosteret falt han en dag om i kirken under en messe. Han skrek og var uklar. Enkelte har villet tolke dette som epilepsi, men det skyldes kanskje heller hans ekstreme fasting i klosteret hvor han kunne gå uten mat og drikke i flere dager i trekk.

Luther fikk sterkt magebesvær og angina pectoris-anfall (hjertekrampe) og var svært utmattet etter avhørene med pavens utsendte. Hans 16 år i kloster med ekstrem fasting ble etterfulgt av et år med feit ridderkost under oppholdet i Wartburg. Dette la grunnlaget for hans betydelige overvekt med høyt blodtrykk og plagsom hodepine. Hans klostercelle og hans arbeidsrom i Wartburg la heller ikke opp til utpreget fysisk aktivitet og mosjon. Han ble resten av livet plaget med betydelig forstoppelse. Denne lidelsen førte igjen til sår og sterke smerter i endetarmen.

Han beskriver i maleriske vendinger sine besvær i mange brev, og omtaler en valnøttstor hemoroide som av og til «kom ut». Når han etter mange dager omsider fikk avføring, førte det til så store anale smerter og utmattelse at han ble liggende søvnløs. Men den lærde professor var ikke tilbøyelig til å følge legenes råd om mosjon, kost og aloeekstrakter. Han sa: «Jeg spiser det jeg liker, og lider det jeg må». Han var glad i både øl og vin.

Da han var 38 år gammel fikk han sitt første nyrestensanfall med sterke smerter i venstre side, ledsaget av avgang av en nyresten. Det var innledningen til mangeårige anfall med nyresten og nyregrus. Han hadde også anfall med enorme smerter, blærespreng og manglende urinavgang, feber, brekninger, uro, diaré og svakhetsfølelse. Både han selv og hans lege trodde han skulle dø. Men etter noen dager kvitterte han en stor blærestein, og «til legens glede» kvitterte han mange liter urin.

Høsten 1533 hadde Luther det første anfallet av podagra (urinsyregikt, kjent som Kaptein Voms sykdom), med sterke smerter i venstre fot. Lignende anfall hadde han i 1538 og 1540. Nyresten forekommer ofte sammen med podagra. En langsom påvirkning av nyrene kan – sammen med overvekt – gi forhøyet blodtrykk.

De siste 15–20 årene av sitt liv hadde Luther mange anfall av angina pectoris (hjertekrampe) ledsaget av angst. Etter hans giftermål i 1525 hadde hans overvekt tiltatt betydelig. Hans usunne livsstil med lite mosjon, lange arbeidsdager, lange, besværlige reiser og mange stressrelaterte hendelser, vil man med dagens medisinske kunnskap, kunne karakterisere som sterkt disponerende for hjerte-kar sykdom, kombinert med sannsynlig høyt blodtrykk. Hans mange angina pectoris anfall forandret karakter i februar 1546 da han fikk sterke smerter i brystet og ut i venstre arm. Han døde under bildet av et akutt hjerteinfarkt.

Det har vært store diskusjoner om Luthers psykiske helse. Han var ofte nedtrykt, og mange, særlig katolske psykiatere, har ment at han hadde en manisk-depressiv legning. Men han hadde neppe noen psykose siden hans arbeidskapasitet ikke ble påvirket av hans depresjoner. Han var nok en meget sammensatt person, sterk kampvillig, men også meget varmhjertet og følsom. De siste årene han levde ble han mer og mer aggressiv i sin argumentering og skrev hatske omtaler av pavens person, jødenes religion og islam. Samtidig klaget han over sterk hodepine, økende svimmelhet og øresus. Han hadde økt stemningslabilitet. «Jeg kan ikke mer. Jeg er så svak» sa han som avslutning på sin siste preken to dager før han døde.

Men til tross for sine mange plager og lidelser fikk han utrettet enormt mye. Og Martin Luthers reformasjon for 500 år siden var ikke bare av teologisk art. Virkningene av religionsreformen handlet om langt mer enn bare teologi. Martin Luthers ideer grep inn i så godt som alle livets forhold – fra arbeidsliv og skolegang til familieliv og ferieturer – og skapte det Europa vi kjenner i dag.