Gudbrandsen råder byrådet til å «vri undersøkelsene i en annen retning». Er dette et demokratisyn en liberal avis kan stå inne for?

BTs politiske redaktør Frøy Gudbrandsen har skrevet en kritisk kommentar til bystyrets vedtak om å gjennomføre en ekstern gjennomgang av enkeltsaker fra barnevernet. Vedtaket beskrives som «en tabbe», ubrukelig eller i verste fall skadelig. Det er sterke ord.

Barnevernsfeltet vekker følelser, og med god grunn: Det handler om det mest dyrebare vi har, både som foreldre og som fellesskap. Hvordan vi som samfunn griper inn når vi ser at barn trenger vår hjelp.

Nå har bystyret vedtatt at det skal gjennomføres en ekstern gjennomgang av barnevernssaker. Det er en forutsetning at byombudet, det uavhengige kontrollorganet som påser at det ikke gjøres feil eller urett i forvaltningen, skal delta i utvelgelsen av saker.

Det er en selvfølge at gruppen som nedsettes skal vurdere hvordan sakene er håndtert ut fra barnets beste, og at gjennomgangen ikke setter anonymiteten i fare. Intensjonen er å innhente anbefalinger som på sikt kan føre til at vi får et bedre kommunalt barnevern.

Vedtaket er resultatet av en felles, tverrpolitisk interpellasjon fremmet av oss som medlemmer av helse- og sosialkomiteen, og er resultatet av en grundig prosess.

Helse- og sosialkomiteen har et lovpålagt ansvar for å drive tilsyn og kontroll på dette feltet. Derfor har vi over tid arbeidet med barnevernet som tema, og vårt inntrykk er at de ansatte i det kommunale barnevernet i hovedsak gjør en god jobb på et vanskelig fagfelt, og bør berømmes for det.

Likevel har det kommet frem opplysninger i tilsyn og revisjoner som viser at det ikke står like bra til overalt. Byombudet har i flere år omtalt barnevernet i sine årsmeldinger, og påpekt systemsvakheter i enkeltsaker. I tillegg har det nylig blitt avdekket avvik ved statlige tilsyn.

Vår komité får tilgang til forskjellig informasjon som gir oss et bilde av feltet vi har ansvar for. Vi får KOSTRA-tall og ASSS-rapporter, går gjennom tilsynsrapporter og årsmeldinger. Det vi mangler er ikke flere kvantitative data. Vedtaket gir oss mulighet til å få anbefalinger basert på en grundig, kvalitativ undersøkelse av enkeltsaker.

Informasjon er aldri farlig, tvert imot. Det er nytteverdi i mer kunnskap, både for barnevernet, for politikere, og for en bredere offentlighet.

Helsekomiteen arrangerte 31. januar i år et seminar med tittel «Hvordan fungerer barnevernet i Bergen?». BT var invitert, men møtte ikke opp. Avisen har heller ikke vist interesse for komiteens behandling av statusmeldingene for barnevernet, eller årsmeldingene fra byombudet.

Man kunne håpet at BT, som tidligere har gjort viktig journalistisk arbeid på dette feltet, ville fulgt de jevnlige debattene i komiteen. Da ville det kanskje vært lettere for avisen å forstå bakgrunnen for vedtaket.

I stedet velger BT å bidra til polariseringen på et allerede vanskelig område. Heller enn å se på innholdet i vedtaket velger avisen å spekulere i tenkte intensjoner bak forslaget. Det er skuffende at BT tar til orde for å frata oss informasjonen vi etterspør.

Men det mest oppsiktsvekkende er at avisens politiske redaktør i den grad utfordrer demokratiet, når hun eksplisitt råder byrådet til å gjøre alt det kan for å «vri undersøkelsene i en annen retning». Er virkelig dette et demokratisyn en liberal avis kan stå inne for?

Byrådet og administrasjonen skal selvsagt lojalt følge opp flertallsvedtaket. Vi ser frem til resultatet av det.