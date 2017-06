Har det gått så langt at vi behøver å betale «instruktører» tusenvis av kroner for å leke med våre egne barn i vannkanten?

Den Norske Turistforening har lagt ut et arrangement på Facebook gjennom Barnas Turlag i Bergen, med navn «Coasteering».

Etter et raskt søk fant jeg fort ut at dette egentlig er det samme som vi kalte «lek ved vannet» når jeg vokste opp. Riktig nok uten det fancy navnet, uten stilig utstyr og uten en instruktør som viste meg hvordan jeg skulle leke.

Her har DNT laget et fancy navn på helt vanlig «lek ved sjøen». Det er flaut og skammelig av DNT å prøve å få barnefamilier til å betale flere tusen kroner for å leke utendørs i naturen. Det koster 3810 kroner for en familie på fire, dersom man ikke er medlem.

Til alle foreldre der ute: Barna dine synes nok at det er like kjekt å gjøre akkurat det samme med deg, uten at det heter «coasteering», koster 3.810 kroner og at en instruktør «hjelper dem å leke».

Nå må folk våkne opp, for barnas skyld, og klare å gjøre noe selv uten at det er arrangert, har et navn, og er «stilig». Vi bor ikke i Hollywood, du behøver ikke gjøre dette for å ha noe å skryte av til venner og naboer. Det er egentlig ganske teit, selv om de har klart å «brande» barnelek i vannet som om det skulle vært en kul sport med instruktører, våtdrakter og fancy «gear».

Jeg regner med at foreldre som leser dette ikke hadde sine beste barndomsminner ved sjøen sammen med en ukjent mann eller dame som prøvde å lære deg, mamma og pappa å leke i vannet?

Hva gjør dette med samholdet i familien? For ikke å snakke om selvbildet til barna og foreldrene som behøver å ha betalt hjelp i familietid med lek og moro ved sjøen.

Og til dere som prøver å gjøre dette til en «kul greie», tilbyr jeg meg å gjøre akkurat det samme som DNT kaller «Coasteering» og tar betalt for, helt gratis for alle som ønsker det.

Jeg synes ikke det er så vanskelig, det kalles å være en engasjert forelder.