Det strider mot alle etiske regler og verdier.

«Norske leger er med på å kontrollere unge minoritetsjenters seksualitet dersom de sier ja til å sjekke om hun har jomfruhinnen i behold,» skrev Isra Zariat på NRK Ytring. Zariat hevder at det finnes leger i Norge som kontrollerer unge minoritetsjenters seksualitet, ved å sjekke om de fortsatt har jomfruhinnen i behold, og at dette skjer på oppfordring fra foreldrene.

Det er så mye grunnleggende galt med denne praksisen, at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. For det første finnes det ingen hinne/segl i skjedeinngangen som kan sprekke og blø ved samleie.

Det jenter og kvinner derimot har, er en skjedekrans. Dette er en fold av slimhinne, som sitter like innenfor skjedeåpningen, og som er en del av skjedeveggene. Utseende på denne er like ulik og variert som det finnes kvinner. Å bruke kransens utseende som en test på jomfruelighet, er fullstendig på trynet. Like ille er kulturer og tankesett som ser på seksuelt aktive kvinner som skamløse, uten ære, og umoralske.

Helseminister Bent Høie på Facebook i dag: «Jomfrusjekk hører ingensteds hjemme i Norge»

Det er helt forkastelig at jenter skal trues av foreldrene sine med jomfrusjekk. Langt verre er det at slike undersøkelser faktisk har forekommet hos leger i Norge. Hvilket overgrep! Jeg vet ikke hvor mange jenter som har vært utsatt, og hvor mange leger som har deltatt. Men selv om det kun er én av hver, er det en for mye.

Leger skal ikke si ja til slike forespørsler fra foreldre, og skal ikke utføre slike undersøkelser. Det er fullstendig uakseptabelt, og strider mot alle etiske regler og verdier.

