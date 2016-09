Som sykepleier skrev vi alltid overtid, mens som lege er det min “plikt”, skriver lege Anne Heldal som før var sykepleier.

Før jeg valgte å bli lege, var jeg opprinnelig sykepleier. Den pågående debatten om de nye arbeidstidsavtalene som tilbys legene, har minnet meg på noen påfallende kulturforskjeller i hvordan leger og sykepleiere forholder seg til sin egen arbeidssituasjon.

Som sykepleier ble vi allerede som studenter indoktrinert til å skrive overtid for hvert minutt som overskred ordinær arbeidstid. Det var aldri snakk om å måtte gjøre seg ferdig før man kunne gå hjem. Enten overlates det til neste skift, eller man skriver til nød overtid. Stort sett hjalp sykepleierne hverandre med å kunne gå på tiden. Alle var innforstått med dette. Man kom presis, og gikk presis.

Også leger må komme presis på jobb, men det er høyst varierende når arbeidet kan forlates.

På vakt «hjelper» man hverandre ved at man selv går litt over, slik at neste vaktskift ikke får det så travelt. Gjerne noen timer om nødvendig. Selvsagt skriver man ikke denne overtiden. Formelt sett er det rom for dette, men i realiteten er de uformelle forventningene blant kolleger og overordnede så tydelige på det punktet at det ikke er kultur for å gjøre det. Dette til tross for at legenes vakter er betydelig lenger enn sykepleiernes. Noe av årsaken til dette, er alle de midlertidige korte vikariatene som legene på sykehus går i, og en reell redsel for ikke å få forlenget vikariatet hvis man skriver overtid.

At sykepleierne er mer opptatt av å hegne om arbeidstiden sin, mens legene ser det som en “plikt” å gå over, springer nok ikke ut av forskjeller i arbeidsmoral. Det er trolig heller et uttrykk for ulike rolleforståelser, og ikke minst forskjeller i hvordan leger og sykepleier er posisjonert i helsesystemene.

Dernest har det nok også spilt en rolle at mens de tradisjonelt kvinnelige sykepleierne i større grad har hatt forpliktelser og oppgaver som må utføres hjemme, har de tradisjonelt mannlige legene kunnet nyte godt av den hjemlige innsatsen til sine stort sett hjemmeværende eller lavere ansatte ektefeller.

Sykepleieryrket er organisert med klare kommandolinjer, og fagforeningsarbeid har stått sentralt i yrket. Man vet akkurat hvor man er i hierarkiet og hvor man skal henvende seg ved et problem. Hvis man ikke gjør jobben sin eller har en annen oppfatning enn det som er forventet av kollegiet, blir det plukket opp og tatt tak i. Man skal ha betalt for det man gjør. Hos legene derimot, har det vært en lang tradisjon for å heve seg over “gulvet”. De har aldri sett på seg som arbeidere.

I motsetning til sykepleierne som alltid har vært brikker i den nedre del av helsevesenets hierarkier, og således i stor grad vært avhengig av en indre formell og uformell organisering for å ivareta sine interesser, har legene befunnet seg høyere oppe, og legeyrket har for mange vært mer en livsstil enn en jobb. Det å bli kalt ut til alle døgnets tider har vært helt greit. Arbeidsmiljøloven har vært noe som angår andre, ikke legene.

Denne legerollen, som har vært dyrket frem over flere tiår, fungerte sikkert fint den gangen legene regjerte på sykehusene og hadde ektefeller som holdt i trådene hjemme. Men for dagens leger er dette blitt en overlevert ukultur som forsterker dobbeltpresset mellom et privatliv som krever sitt, og en arbeidsgiver som hele tiden jager etter nye besparelser og effektiviseringer.

Ikke minst har forestillingen om at legene “eier” systemet – at man som lege har siste ordet på sykehuset, og at det ikke er noen andre som styrer arbeidshverdagen – for lengst brutt sammen. Budsjettrammer, omstruktureringer og et belte av økonomer, konsulenter og ikke minst politikere legger i dag helt andre føringer på arbeidshverdagen og gjennomføringen av oppgavene enn tidligere.

Mens sykepleierne har vært opptatt av å utvikle ledelseskompetanse, har ikke dette blitt sett på som viktig av legene. Legelederen har i mye større grad hatt et faglig utgangspunkt for ledelse, og det har blitt sett på som viktig å være en del av den faglige driften. Legelederens ansvarsområde har dreid seg om å forvalte tradisjoner, verdifellesskap og etablerte normer på de ulike avdelingene. Problemet med denne tilnærmingen er at det kan skape et ledelsesvakuum, hvor sentrale oppgaver knyttet til organisering av arbeidet på avdelingene havner i bakevjen og erstattes med fortløpende ad hoc-løsninger og brannslukking.

Bare i 2016 har BT rapportert om et stort frafall av LIS-leger ved kreftavdelingen, og dype personalkonflikter mellom kirurgene på Nevrokirurgisk avdelingen. Når man leser om disse sakene, klarer jeg ikke fri fra meg tanken på at dette er problemer som ikke ville oppstått på arbeidsplasser som hadde vektlagt forutsigbarhet og struktur i arbeidsforholdene. Hvordan det vil arte seg når de nye individuelle tjenesteplaner innføres kan man bare gjette seg til. Men man kan nok anta at på veldig mange avdelinger rundt omkring vil resultatene bli graverende.

