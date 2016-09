For fem år siden var Landås skole helt ufrivillig symbolet på skoleforfallet i Bergen.

Landås ble høsten 2011 det tydeligste eksempelet på hvor ille det kan gå hvis kommunen ikke prioriterer vedlikehold og lar bygg forfalle. Det alle har lært fra Landås, var at dette ikke må skje igjen.

Kommunen har fått på plass et nytt system for planmessig vedlikehold av byggene våre, og i 2016 er vedlikeholdsbudsjettet i Bergen for første gang kommet opp på et nivå som er i tråd med normen i byggebransjen.

Mange av skolebyggene har behov for omfattende investeringer. Flere bygg må erstattes av nybygg. At vi pusser opp skolene, er ofte ikke nok. Det er ikke bare ny tapet som må til.

Dørene på gamle Landås skole ble stengt morgenen mandag 16. januar 2012. Det neste halve året busset skolen til tre ulike skolebygg før den til skolestart samme høst kunne flytte inn i ledige Ulriken skole.

Skolebyggene ble ikke plutselig dårlige i 2011. Verken fuktskader eller dårlig luft i klasserommene er noe som dukker opp i løpet av en natt. Kort forklart har kommunen i årevis ikke gjort nok for å ta vare på bygningsmassen.

Én av årsakene til at saken om forfallet «smalt» i 2011, var at statlige tilsynsmyndigheter viste muskler. For Landås skole ble det satt i verk mange strakstiltak for å holde bygget gående. De kom for sent. Det ble ikke et spørsmål om skolen skulle bli stengt, men når dørene skulle låses for godt.

Landås var ikke den eneste skolen som var omfattet av tilsyn fra Arbeidstilsynet. Det ble også gjennomført tilsyn på Møhlenpris og Varden. Også her var vedlikeholdet mangelfullt, og pålegg ble varslet til kommunen.

Kommunen gjennomførte en grundig kartlegging av tilstanden til 11 andre skoler som ikke hadde godkjent inneklima. Det endte med en liste over de skolene hvor tilstanden var dårligst.

Vi har skaffet oss mye kunnskap om tilstanden til alle våre bygg. Siden 2012 er 458 bygg gjennomgått, og det er skrevet ikke mindre enn 295 tilstandsrapporter. 906.000 kvadratmeter bygningsmasse er undersøkt. Det utgjør 51 ganger Slottet, for å sette det i perspektiv.



Tilstandsrapportene og vedlikeholdsplanen skal revideres hvert fjerde år. Hvert enkelt bygg skal få gjennomført sitt planlagte vedlikehold i løpet av ett av de påfølgende årene i den samlede vedlikeholdsplanen.

Kunnskap om byggene er essensielt, men det må også være midler til å gjennomføre det løpende vedlikeholdet. Drifts- og vedlikeholdsutgiftene for hver kvadratmeter var på 146,6 kroner i 2012. I 2015 er det på 278,2 kroner. I 2015 var drifts- og vedlikeholdsutgiftene totalt på 293,6 millioner kroner. For 2016 er det lagt inn 15 millioner til å styrke vedlikeholdsbudsjettet. Opptrappingen, slik den var tenkt i vedlikeholdsplanen, er altså fulgt opp hvert år.

Siden dørene ble lukket på Landås skole, har Bergen kommune brukt tre milliarder kroner på investeringer i skolene. For de neste fire årene er det i den gjeldende økonomiplanen satt av like mye penger.

Ryddejobben etter skoleforfallet vil fortsette noen år til. Byrådet ser frem til å åpne dørene til flere nye og rehabiliterte skoler fremover.

Send oss dine meninger til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!