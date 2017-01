Bil og transport kan ikke ta alle klimakuttene.

Høstens budsjettbråk og de store demonstrasjonene i Bergen viser at det finnes en smerteterskel for hvor høye avgifter folk vil akseptere på bil og vei. Er avgiftene for høye, blir bil en luksus for de få, ikke et fremkomstmiddel for alle.

Det finnes også en grense for næringslivet, som i mange tilfeller er svært avhengig av transport og stor satsing på infrastruktur. Spesielt på Vestlandet, hvor verdiene faktisk skapes, er man avhengig av god samferdselspolitikk. Potensialet til Norge i klimapolitikken ligger ikke i bilparken, der er vi allerede best i verden. Problemet er mye større i landbrukssektoren.

Landbruket har store utslipp av metan, som har 20–25 ganger større klimaeffekt enn CO₂. Det er få eller ingen avgifter for å redusere utslippene fra landbruket, verken på produksjon av fôr, dyrehold eller utnyttelse av matjord. Og nesten ingen miljøorganisasjoner og selverklærte miljøpartier nevner landbruket for å oppnå Parisavtalen.

De tre største områdene i ikke-kvotepliktig sektor er transport, landbruk og byggenæringen. Byggenæringen, som bidrar til betydelig mindre utslipp enn landbruket, er likevel gjennomregulert av miljøkrav og avgifter.

Landbruket må som alle andre begynne å betale for utslippene sine. Bonden må i større grad benytte seg av mer miljøvennlig produksjon, bedre arealutnytting og mer miljøvennlig kraftfôr. Det må gjøres med både pisk og gulrot. Forbrukerne må også endre matvarer, spise mindre kjøtt og mindre meieriprodukter.

Vi betaler miljøavgifter for å kjøre bil når det skader miljøet. Det burde man også når man kjøper biff, bacon eller smør. Skal du forurense, er du nødt til å betale.

Når Norge og nordmenn er så avhengig av bil og transport, er det rart at et statsbudsjett sto i fare for å falle på en bilpakke. Det finnes flere sektorer hvor det kan kuttes. Vi kan ikke fortsette å melke transportsektoren i blind tro på at det skal oppfylle våre mål. Det er på tide å diskutere andre sektorer. Nå må vi også stille miljøkrav til landbruket.