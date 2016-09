– Men Jens Frølich Holte kjem med lettvinte påstandar.

Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet skriv at «jordbruket er nødt til å bidra» for at me skal nå våre klimamål (i BT, 23. august).

Norsk matproduksjon står for eit utslepp av klimagassar på 4,7 millionar tonn CO2 per år, medrekna utslepp av metan frå husdyra. Norske bønder forvaltar også store landareal, skog og utmark. Desse areala er viktige, og her er ei stor netto binding, i skog og jord. Truleg over 15 millionar tonn CO2 per år, langt meir enn utsleppa. Desse opptaka er ikkje med i Holte si framstilling, diverre.

Tala for opptak i gardsskogar er høge takka vere moderat hogst og stor innsats med skogkultur i generasjonar bak oss. Det er viktig å halda oppe og auka den naturlege bindinga av CO2 i skog og jord. Til det trengs arbeid. Her er mange millionar dekar ungskog som treng skjøtsel, men der skjer det nesten ingen ting.

Her trengs rydding og tidlege tynningar for å få opp gode framtidstre, og få fram bestand som er sterke mot vind- og stormskadar. Dette gjeld både naturleg forynging og plantingar. Eit krafttak her kan gje ekstra netto fangst og lagring av CO2 i lang tid framover, godt over det ei «månelanding» på Mongstad kunne gje.

Landbruket forvaltar også store utmarks- og fjellområde. Dei gror no til, og vert med det mørkare og fangar opp meir varme. Også det bidreg til global oppvarming. For å hindra dette er våre beitedyr viktige.

Difor er eit einsidig og negativt fokus på raudt kjøt frå sau, kyr og geit uheldig. Der dyra beiter kjem svaberg og steinar, med høg albedo, meir til syne. Beitinga og trakket minskar også risikoen for intense lyng- og grasbrannar, med utslepp av CO2 og svart karbon, med høgt klimapådriv.

Problemet er at politikarar og byråkratar ikkje ser heilskapen. Eg synest det er uheldig at Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet skriv at «jordbruket er nødt til å bidra» for å nå klimamål, samtidig kjem med ein lettvint påstand om at «ein biff tilsvarar sju liter bensin».