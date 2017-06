«Skal vi foreldre bruke en hel helg på fotballcup, så skal vi jaggu ha noe igjen for det selv også.»

Ordene smalt fra en mor under en diskusjon om de mange cupene som hun og mannen måtte farte rundt på året gjennom. Med to barn som var engasjert i både fotball og håndball, ble det noen overnattinger på campingplasser og hytter i løpet av et år. Fordi det «gikk vekk så mange helger», kombinerte disse foreldrene turene med etterlengtet voksentid. Det fungerte greit for denne familien. Foreldrene unte seg noen glass vin med venner på kveldstid, og barna var sammen med andre barn. Det var rett og slett to fluer i én smekk. Og en perfekt anledning til å omgås andre foreldre og skape samhold blant de voksne. Noe som jo også bidro til tryggere barn, argumenterte mammaen.

Noen barn lever i konstant kriseberedskap og har få fristeder. De fristedene de har, er derfor ekstra viktige for disse barna. For dem representerer alkoholen en utrygghet som få kan sette seg inn i. En angst og en uforutsigbarhet som de må leve med hver dag, men som de kanskje kunne sluppet akkurat denne helgen på cup sammen med sine jevnaldrende. Hadde bare vi voksne latt alkoholen vært igjen hjemme.

Men tilbake til denne mammaen. Jeg stilte henne et enkelt spørsmål tilbake: – Hva hadde du sagt dersom barna dine kom inn i stuen med trommesettet når du hadde vinkveld med dameklubben. Hun lo. Kan skjønne det ikke hadde skjedd. Hun hadde jo lært sine barn å respektere det som het voksentid.

Jeg undrer på om ikke vi voksne burde være flinkere til å ha den samme respekten der barna naturlig burde stå i fokus. Ikke bare på cuper og idrettsarrangement, men på 17. mai, på julaften, på den etterlengtede ferien til varmere strøk, og på alle andre dager det knyttes store forventninger til fra barnas side.