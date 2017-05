De voksne må ikke glemme at barna til slutt skal tåle og mestre å leve på egenhånd.

Prøv å spørre folk om barndommen deres – barn, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre – så vil du se at det trer frem et mønster. På sekstitallet lekte de fleste barn relativt fritt i gater, lunder og skogholt mens husmødrene kanskje holdt et halvt øye ut vinduet. Ungdommen og de eldre barna hadde stor bevegelsesfrihet, og på sykkel hadde de en aksjonsradius på flere mil.

I dag har bilene tatt over gatene, og hele døgnet er de fleste barna i barnehagen, på skolen, inne med foreldrene, eller på én eller annen voksenorganisert fritidsaktivitet. Endringen er enorm, men den har skjedd så gradvis at den nesten har vært umerkelig.

Størstedelen av barnas liv er ikke kontrollert av dem selv, men av voksne. Hensikten har alltid vært god, men det er et nullsumspill. Hver time vi bestemmer hva barna skal gjøre, er en time hvor de ikke må finne ut av det selv. Hver time lærerne forsøker å gjøre et fag spennende og interessant for barna, er en time hvor de kunne lært hva de selv brenner for. Hver time barna tilbringer i situasjoner med store, tydelige autoriteter, er en time de kunne brukt på å lære seg å mestre mer ulne og likeverdige relasjoner med andre barn.

Det er gjerne snakk om å finne en gyllen middelvei, men den avkjørselen tror jeg vi har passert for lengst. Det er klart at barn trenger tydelige grenser, de trenger voksne, og noen trenger det mer enn andre. Men man kan ha stort rom innenfor de tydelige grensene, og de voksne må ikke glemme at barna til slutt skal tåle og mestre å leve som likeverdige i et fritt samfunn. Det er på tide å løsne på grepet – for folkehelsen, for friheten, og for barndommen.