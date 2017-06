Jeg er vanligvis ikke tilhenger av folkeavstemninger, men i bybanesaken er det nødvendig.

Fortetning er blitt et mantra for dagens byråd og bystyre. Få folkevalgte har hatt ryggrad til å stå imot en politikk som er i utakt med en stor del av byens befolkning. Byens borgere skal påtvinges en bybaneutbygging som mange slett ikke ønsker, og som byen ikke har råd til. Hadde Bergen vært en privat bedrift, hadde ledelsen for lenge siden måttet gå på grunn av manglende økonomistyring og manglende involvering av de ansatte (les byens befolkning).

På Bybanens alter skal nabolag ofres og familier rives opp uten noen annen grunn enn at videre bybaneutbygging er det eneste saliggjørende. At batteriteknologien går fremover med kvanteskritt, og at elektriske busser etter hvert nærmest vil være enerådende når det gjelder offentlige kommunikasjonsmidler på verdensbasis, hever man seg galant over. Det er ikke engang gjenstand for debatt. At disse bussene vil være vesentlig billigere i anskaffelse, drifting og fleksibilitet i forhold til alle verdens bybaner, er visst umulig å ta innover seg for dagens byråd og bystyre.

Det er et paradoks at Bybanen til Fyllingsdalen, som skal innom Haukeland universitetssjukehus, vil rasere Fløenområdet. Haukeland har i dag tilgang på et av de beste offentlige kollektivtilbudene i fylket. Det siste man trenger, er en bybane.

Det ser ut til at politikerne i ren desperasjon ikke kan få komme i gang fort nok, selv om motstanden er meget stor og byen med eller uten statlig støtte ikke har økonomi til dette vanviddet. Jeg er vanligvis ikke tilhenger av folkeavstemninger, men i bybanesaken burde en slik vært holdt. Om ikke annet enn rådgivende, slik at politikerne får en tydelig tilbakemelding på en sak som allerede har fått store økonomiske konsekvenser for dagens innbyggere og våre barn og barnebarn.

Når politikerne nå skal avgjøre Bybanens fremtid om noen dager, hadde det vært ønskelig at de kunne besinnet seg litt og utsatt den viktigste av de politiske sakene som har vært oppe i Bergen på mange år, og som får konsekvenser for oss alle i overskuelig fremtid.