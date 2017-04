Hvis Norge noensinne vil være med i VM i kunstløp så må isen i Bergenshallen være på lenger.

Hvorfor er ikke Norge representert i VM? Vi som er et vinterland. Mye fin kunstløp har vært vist på TV fra Helsinki. Vi er mange utøvere med både små og store drømmer. Har vi virkelig ikke råd til å ha isen i Bergenshallen til og med måneden juni, så lenge skolen er åpen? Kommunen tar isen vekk i Bergenshallen allerede i april, og vi får den ikke tilbake igjen før i slutten av august. Spørsmålet burde kanskje heller vært: har vi virkelig råd til å ta isen vekk så tidlig?

Mye treningstid forsvinner. Fra april til august må vi dele istid på Vestkanten/iskanten. Der hvor det alt er en kunstløpsklubb (LIL) og en hockeyklubb (Lydehorn Ishockeyklubb), i tillegg til at vår klubb (BKK) og hockeyklubben (BKK) hos oss er nødt til å dele isen der.

Da får vi ikke trene så mye som vi trenger fordi vi er mange grupper som må dele istiden i kun en hall. For noen er det lengre å kjøre helt til Vestkanten, så da kan det være at de dropper treningen når isen i Bergenshallen blir «flyttet» til Vestkanten. Da får ikke de personene trene så mye som de må for å bli bedre og komme opp på elitenivå. Hvis Norge noensinne vil være med i VM i kunstløp så MÅ isen i Bergenshallen være åpen lengre.

Ikke alle spiller fotball og håndball. Det er mange som elsker å gå på skøyter. Vi trenger istid til både de som ønsker å trene mye for å kunne konkurrerer og istid til dem som synes litt trening er kjekt innenfor sin klubb, og istid til dem som synes det er gøy å gå på skøyter uten å måtte være med i en klubb. Fra tid til annen kan man blant annet lese i avisen at ungdom faller fra idretten og er mer passiv enn tidligere. Kanskje flere idrettsarenaer bør holdes åpent, som for eksempel kunstløp og hockey, sett fra et folkehelseperspektiv.

Her er det plass til både bredde og topp, og kanskje hadde flere idrettsutøvere da fått sjansen til å vokse frem. Kunstløp er en flott vinteridrett som vi her i Bergen har gode muligheter til å drive med, hvis bare isen kan bli.

Vi er mange treningsvenner som trives godt sammen i Bergenshallen: La oss få beholde isen. Og ikke bare isen. Vi trener også utenfor isen, det vil si barmark hvor både Bergenshallen med treningsrom og utemiljøet benyttes. Det kan vi ikke gjøre på samme måte på Vestkanten. Ishallen på Vestkanten ligger i et kjøpesenter og veien utenfor er sterkt trafikkert.

Isen er så mye mer enn skøyter: Det handler vel så mye om idrettsglede, samhold og vennskap. Vi er et helt lag med utøvere som heier på hverandre.

La oss få fortsette med det!