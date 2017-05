Jeg har blitt kastet ut av fest, jeg har blitt ledd av, jeg har blitt banket opp og spyttet på.

Nina Karin Monsen, du vet virkelig å slå luften ut av meg. Jeg har stirret på skjermen i nesten ti minutter og forsøkt å finne ordene. Jeg føler meg både kvalm og sint. Det finnes så mange plan å kritisere deg på, men jeg velger å ta en tilnærming som kanskje er ny for deg: Kjærlighet.

La meg fortelle deg om meg selv. Jeg er et menneske.

Det er en myte at det er to seksuelle virkeligheter | Nina Karin Monsen

Jeg er homo. Jeg er kjemiker, forfatter, elsker, kjæreste. Jeg er dårlig på å tørke støv, og jeg orker ikke se på nyhetene for ofte fordi jeg blir trist. Jeg liker å ha en liten hage, jeg blir inspirert av ting som gror og vokser. Jeg liker katten min, jeg elsker kaffe om morgenen, og når jeg holder kjæresten min sin hånd, føler jeg noe dypt inni meg.

Jeg opplever en tilknytning til noe som er større enn meg, noe som er eldre enn meg, noe som forener meg ikke bare til min partner, men også til alle menneskene rundt meg. Vi kaller det kjærlighet.

Scanpix

Det er en grenseoverskridende underdrivelse at du hevder at «Homoseksualitet, gjensidig onani, er ingen egen form for seksualitet.» Jeg vil gjerne dele noe med deg. Homoseksualitet er mer enn onani, på samme måte som en Menybutikk er mer enn hermetikkavdelingen. Homoseksualitet er også kjærlighet, gjensidig respekt, latter, lek, smil, krangling, kino, fredagsøl, lørdagspizza og husarbeid.

Homoseksualitet er en berikelse av livet, og en dyp og grunnleggende anerkjennelse av oss selv. Vi som faktisk er homoseksuelle, biseksuelle eller transseksuelle driver kanskje med gjensidig onani, men vi elsker også, og vi vil - som alle andre - oppleve at vi har en plass i samfunnet. Det er en plass vi burde få fordi vi eksisterer, men som vi må kjempe for. Hver. Eneste. Dag.

I kronikken din i Aftenposten 4. mai, skriver du at «Transer og biseksuelle er tragiske skjebner.» Jeg synes den setningen muligens volder deg like mye vondt som dem som leser den. Du fortsetter med å sitere en eller annen studie. « … ikke-heteroseksuelle og transseksuelle subpopulasjoner har høyere forekomst av psykiske problemer (angst, depresjon, selvmord), samt atferds- og sosiale problemer (rus, vold i nære relasjoner), sammenlignet med den generelle befolkningen.»

Jeg har måtte slåss for min plass i samfunnet. Jeg har måtte ta små og store kamper med mennesker og holdninger. Jeg har blitt kastet ut av fest, jeg har blitt ledd av, jeg har blitt banket opp og spyttet på fordi jeg er homoseksuell. Når du benytter en statistikk som viser helt tydelig konsekvensene denne kampen kan ha for mange av mine brødre og søstre, synes jeg du burde se en sammenheng mellom din egen holdning og effekten av den. Bidrar du, som en stemme i Norge, til at mennesker som meg føler angst og depresjon?

I dette øyeblikket vil jeg at du skal vite følgende: Jeg skammer meg ikke. Jeg er heller ikke redd. Jeg vil skape et samfunn som inkluderer, hvor vi alle kan lære, erfare og elske. Jeg vil være en forkjemper og et forbilde for generasjoner som er yngre, som kanskje må kjempe den samme striden som jeg har kjempet så lenge. Jeg vil at de skal vite at de ikke er alene.

Selv om jeg av og til blir så sint av kronikkene dine at jeg ikke vet hvor jeg skal snu meg, klarer jeg ikke å hate deg. Jeg vil gi deg en makeover, kle deg i en fjærboa, og ta deg med hjem hvor du kan møte kjæresten min. Vi kan snakke om gutter og RuPauls Drag Race.

Vær forandringen du vil se i verden. Og prøv ut en annen hylle i Menybutikken, neste gang, Nina.

De har frukt og grønt, vet du.