Det bør være et poeng at sammensetningen av bydelsstyrer faktisk påvirker bydelene.

Før påske la et utvalg ledet av professor Anne Lise Fimreite frem rapporten «Byen og nærdemokratiet» som skal danne grunnlag for en reform av Bergenspolitikken. Reformen er et positivt initiativ, og utvalget skal ha ros for arbeidet og interessante innspill som byborgerpanel. Forhåpentligvis kan vi få i gang en levende debatt om lokaldemokratiet. Jeg vil starte med en bekymring for at den foreslåtte modellen for bydelsstyrer vil gi svake styrer med mangelfull legitimitet.

Parlamentarismen er en styringsform som samler mye makt på få hender, og derfor ser jeg et stort behov for å fordele makten bedre. Siden det store flertallet i bystyret dessverre foretrekker parlamentarisme over formannskapsmodellen nesten alle andre kommuner har, må konsentrasjonen av makt bli kompensert for. Bydelsstyrer kan stå sentralt i dette.

Fimreite-utvalget anbefaler at bydelsstyrer får et ansvar for lokale saker og en rolle som prioritert høringsinstans. Om dette skal fungere må ansvaret for lokale saker være av en viss tyngde - en rolle som høringsinstans er ikke nok. Da risikerer vi fort at bydelsstyrene blir uinteressante, slik som i siste runde før ordningen ble avviklet. Jeg tror ordet «supperåd» ble hyppig brukt. Det bør være et poeng at sammensetningen av bydelsstyrer faktisk påvirker bydelene.

«Den modellen vi anbefaler for bydelsstyring i Bergen, vil ikke være velegnet for direkte valg», skriver utvalget. Jeg skulle gjerne sett at påstanden ble bedre underbygget enn at sakene i bydelene ikke vil være så ideologiske eller partipolitiske, for jeg tror nettopp direktevalg er viktig. Utvalget foreslår at ⅔ av bydelsstyrene skal utpekes av bystyret, mens den siste ⅓ skal velges fra frivillig sektor. Hvordan disse siste valgene skal gjennomføres og hvem som skal ha stemmerett, er så langt i det uvisse.

Jeg tror det er helt nødvendig med direktevalgte bydelsstyrer for å sikre legitimitet bak beslutningene. Poenget er å skape et levende nærdemokrati, og i så måte er valgkampen en meget viktig arena for debatt om de helt lokale sakene og kandidatene som stiller til valg i bydelen. Gjennom valgkampen blir saker og kandidater kjent for innbyggerne på en mye tydeligere måte enn om bystyret og et udefinert frivillighetsråd skal utpeke bydelsstyret.

Ved å ha en lav barriere og få krav for å stille til valg i bydelene kan vi gjøre det enklere for lokale initiativ og uavhengige kandidater å få innflytelse. Det kan skape en positiv dynamikk og ivareta noe av ønsket om representasjon fra andre enn partipolitikere.

Lokaldemokratiet trenger påfyll!