Det er ikkje haldbart at LO-toppane får etterløn når dei går av.

På LO sine heimesider står det: «En hovedoppgave for LO er å bidra til langsiktig holdbar jobbvekst, samtidig som arbeidstakerne sikres en rimelig del av verdiskapingen og at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig.»

Dette er eit bra mål, men det står i motsetnad til det som har blitt ein vane med lukrativ etterløn for LO-leiarane. Når vanlege arbeidsfolk misser arbeidet, må me til Nav for å få arbeidsløysetrygd eller arbeidsavklaringspengar. Dette gjeld ikkje for stortingspolitikarar og heller ikkje for LO-toppane.

Då Gerd Kristiansen gjekk av på årets LO-kongress, fekk ho med seg heile 1,2 millionar kvart år i tre år. Dette frå våre medlemskontingentar. Premissen er arbeidsplikt, og ho skal arbeide for Norsk Folkehjelp. Det er prisverdig, men kva for stilling der lønast med 1,2 millionar i året? Får ho ikkje løn frå Folkehjelpa i tillegg?

Sidan 2006 har den økonomiske ulikskapen i Noreg auka med 14 prosent. Etter 1990 har Noregs rikaste auka sin del av inntektene i rekordfart. I perioden 2001–2011 vart talet på milliardærar firedobla. Men Uliks-Noreg handlar om meir enn tal. Det handlar mest om at vanlege menneske får ein mykje vanskelegare kvardag.

Då er det ikkje haldbart at LO-toppane dreg ifrå resten på denne måten, og skapar eit klasseskilje i arbeidarrørsla. Vi protesterer mot slike etterlønsavtalar, og forventar at LO avsluttar «tradisjonen» med etterløn i respekt for alle fagorganiserte!