Terje Søviknes, det er rett og slett uredleg å selja landet vårt på denne måten.

I Noreg vart det i 2015 produsert 143,4 TWh frå norsk vannkraft. Forbruket var på 128,6 TWh. Det går altså i pluss med kraftproduksjonen i Noreg. Sjølv om forbruket skulle auka litt, har me uansett nok. No skal over halvparten av norsk vannkraft kunna transporterast i store kablar med kapasitet til å eksportera 1400 megavatt kvar, til Tyskland og Storbritannia.

Eg forstår at Noreg treng å sjå etter nye innovative løysningar på framtidig industri når oljesektoren sakkar av. Men eksport av norsk vannkraft virkar lite gjennomtenkt og meir skadeleg enn kva lovorda høyres ut som.

Har ein konsekvensutreda energitap i overføringskablane i forhold til vinning på å senda kraft i kablar på denne måten? Det visar seg f.eks. at kabelen som går frå Noreg til Skagerrak i Danmark med overføringskapasitet på 700 megawatt, i 62 prosent av timane går i tap. Blir energitap i desse nye kablane tatt med i prisalgoritmer myndighetene reknar med? Denne kabelen gjekk altså i tap for Statnett med om lag 12 millionar kroner, som altså norske strømkunder må betala gjennom økt nettleige.

Kva vinn Noreg med opprinnelsegarantiordninga? Korleis gagnar det norske straumforbrukarar at staten sel mesteparten av opprinnelsegarantiane av norsk rein vannkraft (122,9 TWh), medan norske forbrukarar får «skitten» straum tilbake i form av kull/fossil kraft og kjernekraft tilbake frå EU?

Slik kan kraftselskapa altså ta seg betalt for den same straumen to gonger! Skal det enda med at me òg må betala for vår reine straum? Betala for at det skal står på eit papir at me faktisk får den reelle reine vannkrafta me allerede har i stikkontaktane våre? Det er estimert at sertifikatordningen kjem til å kosta norske forbrukarar ca. 60 milliarder kroner fram mot 2035. Korleis kan dette rettferdiggjerast?

Det at me skal eksportera meir straum enn me bruker, resulterar i at me må importera kraft i frå EU att. I tillegg kjem presset på å produsera meir vannkraft til å bli større enn nokon gong i Noreg, noko som kjem til å gjera staten meir aggressiv i sin avgjersle om å leggja norske fossar og vassdrag i røyr. Er det riktig å ramponera alle vassdraga våre for dette?

Eg bur i Øystese i Hardanger, og her kjempar me for tida ein kamp mot at vassdrag skal forsvinna til overføring for kraftproduksjon. Me har eit av dei siste fjell til fjord-vassdraga i Noreg, og denne har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt konsesjon til kraftselskapa at kan overførast til kraftproduksjon. Sjølv om det hadde ført til positive inntekter for landet, er det framleis ikkje rett å ta for seg grenselaust av, og i norsk natur. Monstermastene vart pløygd ned ved fjorden til store protestar, dei står der og lyser opp til skam. Kva kjem våre etterkomarar til å sei? At me har utvist ei so nådelaus og grådig arroganse, at det som står igjen til våre barn og barnebarn er inntørka elver og masse av stygge straummaster - berre for å investera i tapsprosjekt?

Det er rett og slett uredleg å selja landet vårt på denne måten!