Er eit illiberalt forbod rett medisin mot eit illiberalt plagg, BT?

Regjeringa slenger no ut eit forslag om å forby all bruk av ansiktsdekkande plagg i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Dette luktar valkamp, og er mynta på å skape ein unyansert og polariserande debatt. Og BT slukar åtet.

I BT sin leiarartikkel «Vis ansiktet» 14. juni vert det hevda bastant at eit forbod mot nikab i barnehage og skule er nødvendig.

Eg meiner at eit slikt forbod vil virke motsett av slik det er meint. I Frankrike tyder ting på at nikab-bruken har auka i tida etter at forbodet vart innført.

Nikab, burka og andre ansiktsdekkande plagg betyr ulike ting for ulike menneske. Nokre kvinner ser på det som religiøse plagg som hjelper dei kvardagen, og ifører seg plagga frivillig. Andre kvinner vert tvingt til å dekke seg til, og plagga er ein del av omfattande sosial kontroll og undertrykking. I mellom desse to finst der mange nyansar og ulike grader av frivillig/ufrivillig bruk av ansiktsdekkande plagg.

For oss som står utanfor både islam og kulturtradisjonar i Midtausten, er nikab/burka eit relativt provoserande plagg. Våre sosiale normer tillet ikkje at enkelte individ skjuler ansiktet sitt. Tovegskommunikasjon er viktig for oss. Det er grunnlaget for vår måte å undervise og lære på. Det er ikkje tvil om at ansiktstildekking hindrar dette.

I dagens regelverk er det opp til kvar institusjon å tillate eller forby tildekking av ansiktet, fordi at det er kvar einskild institusjon som veit korleis deira program fungerer. Det er rimeleg å forvente at tilsette i barnehage, skule og høgskule/universitet viser ansiktet sitt på jobb, fordi dette er den måten me kommuniserer med kvarandre her. Det same gjeld elevar i skulen, her foregår mykje av læringa i dialog med lærarar og medelevar.

Men på universitet og høgskular er situasjonen ofte annleis. Her er det studiar som baserer seg mest på store fellesforelesingar der studenten si oppgåve berre er å høyre godt etter. Ein treng ikkje vise ansiktet sitt for å kunne høyre. Mange studieprogram har undervisning som er ei blanding av fellesforelesingar og samarbeid i mindre grupper. Her burde det vere mogeleg for institusjonen å gå i dialog med studenten og få til ei ordning der studenten fjernar ansiktstildekkinga i dei undervisningssituasjonane som krev tovegs kommunikasjon.

Det har blitt hevda at det kan vere vanskeleg for utdanningsinstitusjonane å ta denne diskusjonen med studentane. Eg har tillit til at dei som har kommunikasjon som yrke greier å gjere klart kva krav og tilbod som finst på dei ulike utdanningsprogramma.

Så kan det hende at ein student ikkje får fullt utbytte av utdanninga si. Skal det føre til at me skal sette opp eit forbod mot å la henne delta?

Eit blankt forbod mot nikab/burka i barnehage, skule og høgskule/universitet er, som BT innrømmer, illiberalt. Det er også med på å halde allereie marginaliserte kvinner i vidare undertrykking. Utdanning kan vere ein viktig del av medisinen som skal til for at nokre kvinner kan kome seg ut av undertrykking og tildekking. Me kan ikkje stengje desse kvinnene ute.

Arbeidet med å hjelpe dei som lever ufrie liv i det norske samfunnet er presserande, seier BT. Å stengje dei ute frå all utdanning forsterkar ufridomen. Me greier å finne løysingar som gjer at og dei me ikkje kan sjå kan delta i nokre utdanningsprogram. Fordi at nettopp utdanning kan vere vegen ut i samfunnet.

Me treng å vere klare på å at tovegskommunikasjon er ein av grunnpålane i all samhandling i samfunnet vårt, og særleg i utdanninga. Me treng å hjelpe dei kvinnene som vert pressa til å dekke seg til. Ikkje vise bort dei. Gå i dialog, ikkje forby.

Forslaget om forbod mot all bruk av nikab og burka på området til alle utdanningsinstitusjonar er unødvendig, alarmistisk og polariserande. Dette er rein symbolpolitikk som vil ramme nokre få, allereie marginaliserte kvinner som lever i utanforskap. Forbodet vil dytte desse kvinnene lengre ut i periferien, og kanskje få fleire til å dekke seg til i protest.

Det eksisterande regelverket er godt nok, og er det som fører oss nærast fridom for alle.