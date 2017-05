At kulturbyen Bergen vanskelig lar seg kombinere med Sykkelbyen Bergen, fikk vi smertelig erfare for et par uker siden.

Målet for søndagsturen vår var den bergenske komponisten Harald Sæveruds museum og parkanlegg Siljustøl. For øvrig behørig omtalt i årets festspillprogram med flere konserter i de kommende par uker.

Selvfølgelig gikk turen med sykkel. Det perfekte transportmiddel i godværet – ikke minst takket være et rimelig bra utbygget sykkelveinett mellom sentrum og Flesland.

Vi fant da også frem til slutt. Det må dessverre innrømmes at Siljustøl ikke er blant de lettest tilgjengelige av de tre komponisthjemmene som inngår i Kunstmuseene Kodes samling. Det hjelper selvfølgelig heller ikke at det eneste lille skiltet i nærheten attpåtil peker i feil retning.

«Sykling forbudt» sto det ved parkeringsplassen like nedenfor inngangen til museumsbygget og parkområdet. Ingen problemer med å forstå årsaken. Grusveiene og stiene på området er både smale og bratte til tider. Så her var det vel bare å parkere sykkelen?

«Sykkelparkering forbudt» sto det på et av de andre skiltene. Hadde det vært foran hovedinngangen til et travelt sentrumsbygg, kunne en ha skjønt det. Eller dersom eventuelle hensatte sykler utgjorde et problem for fremkommeligheten. Men på Siljustøl? Midt ute i huttiheita i Fana. Uten stort annet enn lyng, busker, trær og natur i nærmeste kilometers omkrets. Det kan i hvert fall ikke være mangel på plass som er årsaken.

Som lovlydige erkebergensere snudde vi denne søndagen. Konstaterte at om Bergen aldri så mye er både sykkelby og kulturby, skal begrepene for all del ikke blandes. Snott for seg, og barter for seg.

Nå er ikke alt like håpløst, må vite. Skal du besøke Edvard Griegs komponisthjem Troldhaugen, går det faktisk an å kjøpe ferdigpakket sykkeltur som inkluderer både mobilapp, sykkelleie, konsert og lunsj. Så heter da også øverste sjef for Sykkelbyen Bergen Einar Johan Grieg. Uten at han derved har noe med dette opplegget å gjøre. Men et slikt solid etternavn forplikter. Kanskje på tide å sørge for at også Harald Sæveruds hjem blir like lett tilgjengelig for sykkelfolket.

Neste gang vi vil til Siljustøl, tar vi bilen. Pløyer oss gjennom boligområdene ovenfor Steinsviksveien. Parkerer langs Harald Sæverudsvei. Miljøvennlig? Selvfølgelig ikke. Men absolutt lovlydig.