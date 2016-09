De siste dagers oppslag i media om at Kulturskolen setter krav til pianoelevene har medført bekymring. Men det handler om å gi inspirasjon, oppmuntring og bekreftelse, skriver fagsjef og rektor ved Kulturskolen.

Kulturskolens førsteprioritet er alltid eleven. Skolens viktigste mål er at barn og unge skal få dyrke sin interesse og utvikle sin kreativitet. Pianolæreren møter elevene med tro på deres evner og muligheter. I nært samarbeid mellom elev, foreldre og lærer tilrettelegges undervisningen til beste for den enkelte.

Gjennom hele opplæringsløpet legges til rette for kontinuerlig dialog med foreldre gjennom en åpen undervisningsform og regelmessige foreldresamtaler. Metodikken som ligger til grunn for «Oppspill» viderefører denne tradisjonen. Det gis rikelig med handlingsrom for positiv oppmerksomhet, oppmuntring og ros fra lærere, medelever og foreldre.

Behovet for egenøving er ikke like stort i alle kulturskolefag. Pianospill er imidlertid en disiplin der daglig repetisjon er nødvendig for å tilegne seg de ferdigheter som skal til for å oppleve mestring og spilleglede. Kulturskolens pianofaglige miljø mener det er viktig at elevene får konkrete mål å jobbe mot, og vi har en forventning om at forberedelse til «Oppspill» gir inspirasjon.

Arne Nilsen

Systematisk planlegging og tilrettelegging er skolens ansvar. Etter at tiltaksplanen for Bergen kulturskole var vedtatt i 2011, startet arbeidet med å utvikle fagplaner. Videre er individuelle opplærings- og progresjonsplaner (IOP) utviklet og prøvd ut i pianoseksjonen.

Fra og med dette skoleåret har vi definert forventet læringsutbytte inndelt i seks nivåer. Dette er presentert elevene og gitt navn «Oppspill». Innholdet til Oppspill er hentet fra forskjellige læreverks metoder og repertoar, og utvalget er gjort av skolens fagmiljø og basert på deres erfaringer og allsidige kompetanse. Vi regner tidsforbruk på inntil to år for de første nivåene, men med mulighet for raskere progresjon.

Følgende formulering har imidlertid vakt noe oppmerksomhet:

«Dersom manglende egeninnsats fører til at eleven bruker mer enn forventet tid på hvert nivå, er det på sin plass å vurdere om pianoundervisningen skal opphøre ved at elevplassen sies opp.»

Denne formuleringen er forankret i skolens tiltaksplan vedtatt i bystyret i 2011:

«BKS skal fokusere på kvalitetsutvikling og jobbe målrettet for at elevene får høyest mulig læringsutbytte. Samtidig kreves det at elevene er villige til å ilegge en betydelig mengde egeninnsats for å nå konkrete mål for egenutvikling. For å sikre at BKS til enhver tid når elever som er motivert for denne oppgaven, skal det innføres en fastere ordning der lærer og elev fastsetter konkrete målsettinger ved skolestart og evaluerer i hvilken grad disse er oppnådd etter endt skoleår. Hvis lærer ser en klar sammenheng mellom betydelig fravik fra avtalt måloppnåelse og vedvarende mangelfull innsatsvilje fra elevens side, vil eleven kunne miste elevplassen.»

Det samme står i skolens reglement gjennom snart 40 år:

«Skolen kan si opp elevplassen dersom eleven gjentatte ganger har ugyldig fravær, ikke viser tilstrekkelig interesse og egeninnsats, eller viser atferd som er til hinder for opplæringen. Manglende innbetaling av egenandel medfører også oppsigelse.»

Hva er tilstrekkelig interesse og egeninnsats? Det er dette som nå er definert i Bergen kulturskoles planprogram for pianoundervisning. Gjennom «Oppspill» kan elev og lærer sammen enes om innsats og tidsbruk for å nå de konkrete mål. Hva som er «tilstrekkelig interesse og egeninnsats» konkretiseres av elev og lærer i den individuelle planen som leder frem til «Oppspill». Ved eventuelt mangelfull egeninnsats over tid – dersom planen ikke blir fulgt opp med tilstrekkelig øving, vil lærer invitere til samtale med elev og foreldre for å vurdere situasjonen.

Fakta: Bergen kulturskole 600 elever på piano, keyboard og orgel. 830 søkere på venteliste til piano, keyboard og orgel. 23 lærere på piano, keyboard og orgel. 43 pianoelever i fordypningsprogram og utvidet tid (et rekruttprogram for unge talenter). I Bergen finnes i tillegg flere privatpraktiserende pianolærere som tar imot elever.

«Oppspill» er ikke det eneste tiltaket som er innført i pianoseksjonen for å følge opp vedtatte mål om kvalitet og progresjon. Programmene med fordypning, og talentutvikling er utvidet med flere elevplasser og et bredere tilbud. For å inspirere elevene ved semesterstart, ble det invitert til såkalt «Pangstart» uken før skolestart i august. Her fikk pianoelevene god tid til å bli bedre kjent med hverandre gjennom øving, samspill, opptreden og sosialt fellesskap. Med «Pangstart» er det utviklet vennskap og nettverk mellom barn og unge med spesiell interesse for pianospill.

Det er ikke tilfeldig at pianoseksjonen i Bergen kulturskole er først ute med et komplett planprogram for opplæringen. Dette var bestillingen fra bystyret i 2011. Pianoseksjonen har det største fagmiljøet i Bergen kulturskole og er blant de største pianoseksjoner i landet. Når kulturskolen nå er klar for å iverksette «Oppspill», vil skolen samtidig invitere til forskning på feltet.

Vi kan altså berolige elever, foreldre, politikere og andre interesserte om at kulturskolen fortsatt vil følge opp de vedtatte mål om kvalitet og progresjon på en trygg og forsvarlig god måte til beste for elevene.