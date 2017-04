Det skal ikke være nødvendig å være sensasjonell for å få kulturredaksjonens oppmerksomhet.

BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrands avslører 11. april en ganske solid mangel på forståelse av kulturmandatet og den oppgaven han burde fylle i BT.

Akkurat som at livet ikke er hipt med nye påfunn i hverdagen for de fleste av oss, så er det heller ikke hos billedkunstnerne. De aller fleste dagene består av traurig og langsiktig arbeid, gjerne årevis mot en utstilling. Kunstneryrket skal også gjerne vare livet ut, lenge etter de første spennende årene etter endt utdanning. En lurer kanskje på hvorfor det traurige, langsiktige kunstnerskapet overhodet fortjener offentlighetens interesse? For det høres kanskje like interessant ut som å se på gress gro, og svært privat.

Vel, utover hippe påfunn og grensesprengende effekter, så arbeider vi med seendet, og med et fininnstilt visuelt språk vi behersker, uttrykker vi følelser, erfaringer, samfunnsengasjerte holdninger og mye annet. Ungdomstiden har sine kvaliteter, men med årene kan kunstnerskapet gå inn i en modenhetfase som er vel så viktig og med kvaliteter vel verd å få med seg. Bare ta et dykk i kunsthistoriens mange vitnesbyrd! Som i bøker og musikk kan billedkunsten inneholde kunnskap og livserfaring, som går tapt om den oversees.

Hvorfor dette er relevant for BT sine jevne lesere? Vår tid er hypervisuell. Film, TV, reklame - overalt drukner vi i visuelle inntrykk og støy. Billedkunsten arbeider med de visuelle virkemidlene, billedspråket, og er derfor potensielt en nøkkel til innsikt og forståelse for hvordan det visuelle virker. Det er uhyre viktig at vi ikke bare blir ukritiske konsumenter av visuelle inntrykk, men at vi lærer å sjelne, lese og reflektere over det visuelle materialet omkring oss. Akkurat som hverken poesi eller prosa i bokform vil ha noen mening for noen som ikke har lært å lese, vil mye visuelt materiale forbli fremmed om en ikke får et bevisstgjørende påfyll. Og bare det overfladiske og generelle gjenstår.

En kan jo spørre seg om vi i det hele tatt trenger kunst? Og jo, av hensyn til bevisstgjøringen av vår identitet, for vår forståelse av oss selv og vårt samfunn. For å gjøre våre liv rikere, klokere, mer spennende, undrende og nyanserte.

Har BT et samfunnsoppdrag ved å formidlere disse verdiene? Som NRK og dets forbilde BBC, har BT tidligere hatt en holdning for å opplyse om og spre kultur. Men med økt fokus på eierprofitt og trangere økonomi blir kultur lett en salderingspost. Bjerkestrand skriver at klassisk kunstanmeldelse har elendige lesertall og er døende. Har han spurt seg selv om det er en akseptabel og uunngåelig utvikling? Om dette skyldes at billedkunsten generelt er uinteressant, eller om det er kunstanmeldelsene og omtalen som har et forbedringspotensiale?

Uansett henger ikke hans påstand på grep, for BT fortsetter jo å trykke anmeldelser av bøker, film og musikk. Kom ikke å si at dette er noe annet. Flere års arbeid som munner ut i en utstilling er et stort løft som KAN fortjene oppmerksomhet, gjerne kritisk. Og ikke som intern velvilje for kunstnerne selv og deres gallerier, men av hensyn til de verdiene som kan åpne seg for BT sine lesere.

Det er tydelig at dette er noe Bjerkestrand ikke forstår. Han gjentar sågar flere ganger at journalisten ikke skal være kulturlivets støttespiller. Da sier han samtidig at avisen ikke anser å ha et samfunnsoppdrag her og at han ikke anerkjenner verdiene, opplevelsene og kunnskapene man risikerer å gå miste om. Hans holdninger gjør ham uegnet som redaktør for hele kulturen, der også billedkunsten er en svært viktig del. Det skal ikke være nødvendig å være sensasjonell eller ha ikke-kulturelle referanser for å få kulturredaksjonens oppmerksomhet. For lesernes skyld!