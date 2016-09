Det forrige byrådet manglet ikke kulturpolitiske visjoner. De manglet viljen til å realisere dem.

Jeg vil takke Frode Bjerkestrand for at han har plukket opp det kulturpolitiske engasjement hos byråd Tryti, og min egen interesse for grønn, bærekraftig byutvikling. Anna Elisa og jeg jobber svært godt sammen. Skjæringspunktene mellom byutvikling, klima, kultur og næring er mange. At flere byråder har stor interesse for disse fagfeltene, er en styrke for byen.

Erfaringene fra det forrige byrådet er velkjente. Som Bjerkestrand skriver, har fokuset lenge vært på moro og markering. Da jeg kom inn i byrådskontorene i oktober, var forventningene fra Kultur-Bergen tydelige: Vi trenger gjennomføringskraft, ikke flere festtaler. Vi er lei politikere som vil «løfte debatten», vi vil ha konkrete mål og målbare resultater.

I disse dager jobber jeg med en egen kulturnæringsstrategi for Bergen. Kulturbyen er en av våre viktigste eksportartikler. Behovet for nye, grønne arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv krever tettere samhandling mellom næring og klima. Det skjer ikke av seg selv. Kultur-Bergen balanserer på en knivsegg. Flere år med bevilgningstørke under det forrige byrådet har satt tjue års innsats i fare. Mer enn noen gang trenger Bergen en kulturbyråd som leverer konkrete resultater. Budsjettet som legges frem om noen uker blir avgjørende for hvorvidt vi kan få kulturpolitikken inn på riktig spor igjen. En ny kunstplan må utarbeides, og den skal følges opp med konkrete, målbare forpliktelser i budsjettet.

Det forrige byrådet manglet ikke kulturpolitiske visjoner. De manglet viljen til å realisere dem. Vår visjon er å gjøre Bergen til Nordens mest nyskapende kulturby. Nyskapingen skal kulturen selv stå for. Min oppgave som kulturbyråd er å gi dem de nødvendige virkemidlene. Kultur-Bergen vil merke at det har vært et maktskifte i byen. De vil merke det der det faktisk teller - gjennom økonomiske forpliktelser og gjennomføring av kulturpolitikken.