Nei, det er ikke bra for klimaet å bygge motorvei på Vestlandet.

Det er lett å bli forvirret når man leser om vei- og togprosjekter som surrer i luften, og milliardene fyker inn og ut.

BT gjør ikke luften klarere med overskriften «Togsatsing gir liten klimagevinst», og når de videre skriver: «Tidenes togsatsing på Østlandet skal være med å redde klimaet, men eksperter mener den kan ødelegge for klimakampen. Veibygging i vest fjerner flere klimautslipp.» Veiprosjektet som fremheves er Hordfast.

Vi i Naturvernforbundet Hordaland vil gjerne skingre forvirringens tåke. Aller viktigst er: Om vi skal gjøre det rette for miljø og klima, må vi reise kortere, ikke lengre. Vi må reise mindre, ikke mer. For mer trafikk og høyere fart fører til mer energibruk og større utslipp. Det forstår alle.

Men hva med alle utslippene som selve byggingen av nye samferdselsprosjekter fører til? Bare det å produsere all betongen og stålet som må til for å bygge én monsterbro over Bjørnafjorden, fører til enorme utslipp av klimagasser. Når BT kan påstå, på grunnlag av regjeringens tall, at klimagassutslippene går ned om man bygger Hordfast, er det fordi man utelater utslipp fra byggingen. Og fordi man tar utgangspunkt i dagens skitne ferger, som har store utslipp av klimagasser.

Vestlandet har et maritimt industrimiljø som er blant verdens beste på renere teknologi innen skipsfarten. La disse folkene og bedriftene få enda bedre føringer og støtte, så vi kan bytte ut dagens ferger med nye null- og lavutslippsferger så fort som mulig.

Vi skal heller ikke glemme at bygging av fergeløs E39 sannsynligvis er det største naturinngrepet i Norges historie. Titusener lastebillass med masse skal dumpes. Planter og dyrearter får ikke lenger livsrom der asfalten rulles ut. Støyen sprer seg over fjordene. En stor del av mikroplasten som siver ut i vår natur, kommer fra slitasje av bildekk.

BT skriver at konsulentene som vurderte intercity-prosjektet mente at «full utbygging av Intercity vil gi en regionforstørring og sterk vekst i tettstedene omkring Oslo, noe som igjen vil føre til økt bilkjøring og derfor ingen kutt i klimautslipp». Men kongstanken bak Hordfast er jo akkurat den samme som strategien bak intercity-satsingen: Å gjøre arbeidsmarkedene større, å gjøre det lettere å pendle langt. Det blir ikke bedre om pendlingen bare skjer med bil, og ikke med tog.

Mer reising er rett og slett ikke godt for miljøet. Derfor skal vi moderere oss, avlyse alle planer om nye motorverier og monsterbroer, gjøre dagens veier tryggere og bedre. Ikke bruke titalls milliarder på å få folk til å begynne å langpendle. Kortreist mat er bra, men kortreiste folk er enda bedre!