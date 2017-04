Jeg har flere ganger hørt folk kalle Loddefjord for «slummen» og et sted der «naverne» bor.

Kommer du fra Fyllingsdalen er du innblandet i kriminalitet og narkotika, kommer du fra Kalfaret eller Fana er du soss, og kommer du fra Loddefjord er du fra slummen. Alle disse er stereotypier bergensere kan kjenne seg igjen i.

De minner om et rykte, noe som er blitt dannet om en gruppe mennesker, ofte oppfattet negativt eller brukt på en humoristisk måte.

Når man er yngre merker man ikke forskjellen på hvor en bor, men når man kommer opp i ungdomsårene er ofte hvor du kommer fra og hvordan du snakker, med på å påvirke hvilke venner du får og hvordan du oppfatter andre.

Privat

Når du begynner på videregående skole er valget fritt hvor du vil søke. Det er da vanlig at man ender opp i en klasse med nye mennesker som kommer fra forskjellige bydeler. Jeg har selv merket sjokket det gir når de merker at jeg sier «jeg, meg og deg». I klassen min er jeg den eneste som bruker disse ordene. Ofte får jeg høre på spøk: «Å, du snakker jo så pent og kommer fra Kalfaret, du skjønner ikke dette.»

Men hvilken del av byen vi er oppvokst i, påvirker oss i synet på samfunnsproblemer og politiske saker. Dette ser vi for eksempel på hvor høy stemmedeltagelsen er i de forskjellige stemmekretsene i Bergen.

Ofte kan det være en bydel i Bergen som ikke vil bli assosiert med en nærliggende bydel på grunn av ryktet deres. Et eksempel kan være mennesker som bor i den «fine» delen av Olsvik, om du snakker med dem, kan de være tydelig på å si at de kommer fra Olsvik og ikke Loddefjord. Disse to delene er steder som grenser til hverandre og blir ofte blandet. Jeg har flere ganger hørt folk kalle Loddefjord for «slummen» og at det er der du de finner de fleste som «naver».

Stereotyper er der for å gi oss en idé om hva vi kan forvente oss fra et sted. Men det er viktig å ikke ta de fullt så seriøst, men heller se på det på en litt mer humoristisk måte. Vi må ikke lene oss på disse som en fasit, for det er de ikke.