BT presterer i lederen 28. mars et unyansert angrep på kontantstøtten. En må gjerne være imot kontantstøtten og argumentere for det, men det blir fullstendig feil å kalle kontantstøtten «sponsing av mødre som vil være hjemme».

BT bør være vel kjent med at en heltids barnehageplass for en ettåring koster mer enn dobbelt så mye for staten som kontantstøtte. Å kalle kontantstøtte for sponsing blir derfor skivebom, og en ufin og uriktig stempling av familier som benytter den. Nyere tall viser også at flere menn nå mottar kontantstøtte. Dermed rammer BTs sleivspark feil på to måter.

BT hevder at å gi alle barn mulighet til å gå i barnehage, er det viktigste tiltaket for å utjevne forskjeller. Men kontantstøtten er ikke til hinder for å gå i barnehage. 96,6 prosent av barna mellom tre og fem år går i barnehage. En må ikke glemme at kontantstøtten kun gjelder for ettåringene.

BT slår fast at kontantstøtten reduserer yrkesdeltakelsen for innvandrere. Det kan hende, men bør man ikke da heller adressere den utfordringen i stedet for å fjerne en velferdsordning som er så mye brukt? Det blir helt feil å skyve innvandrere foran seg i kampen mot en ordning som opp mot 60 prosent av familiene benytter seg av i kortere eller lengre perioder.

Staten skal prioritere de ytelsene som er samfunnstjenlige og nødvendige og bærekraftige på sikt, slår BTs leder fast, og fortsetter med å si at kontantstøtten ikke er en slik ytelse. Men hvordan forholder BT seg til forskning som viser at 10-12 måneder gamle barn kan oppleve stress av å være i barnehage en hel dag? Kan det tenkes at det er samfunnstjenlig at de mest sårbare barna kan få vente litt lengre med å gå i barnehage?