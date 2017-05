Byrådets avvisende holdning gir grunn til å ønske seg en uavhengig vurdering av saken.

Den 11. mai ble det kjent at bysyklene fra Festspillene i 2016 kommer tilbake denne sommeren. Bysyklene er i år en gave fra Sparebanken Vest til Bergen kommune. Sparebanken har betalt leverandøren UIP (Urban Infrastructure Partner) omtrent 3 millioner kroner mot at UIP leverer 400 sykler til Bergen kommune, med Sparebankens logo på syklene. Med utgangspunkt i Hilde Onarheims spørsmål om Sparebankens profilering på syklene, har BA og BT de siste ukene stilt spørsmål om kommunens fremgangsmåte i saken og fått innsyn i og publisert omfattende korrespondanse mellom Bergen kommune og Sparebanken. UIPs konkurrent JCDecaux reagerte på at UIP nå to år på rad har fått anledning til å drive bysykkelordningen i Bergen uten at kontrakten har vært ute på anbud.

Som alle andre gleder vi oss over bysykler til Bergen. Vi kritiserer ikke Sparebanken eller deres bidrag til innbyggerne i Bergen. Tvert imot applauderer vi Sparebankens bidrag, både i denne og ved andre anledninger. Det er all grunn til å håpe på flere gaver til fellesskapet i fremtiden fra private ytere.

Kritikken retter seg mot kommunens håndtering av saken, både før og etter mediedekningen. Basert på den offentliggjorte korrespondansen, samt Byrådet og Harald Schjelderups forsøk på å avvise kritikken, er det god grunn til å merke seg reaksjonen fra en konkurrerende leverandør av UIP, så vel som kommunens fremgangsmåte. For som Schjelderup selv skrev på Facebook 22. mai: «Som offentlig myndighet må vi tåle søkelys, og gjøre ting etter boken.»

Formålet med anskaffelsesregelverket er at det offentlige skal opptre med integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnsmessig tjenlig måte. Regelverket krever at offentlige anskaffelser settes ut på anbud, slik at potensielle leverandører får like muligheter til å tilby sine produkter, og mer effektiv bruk av fellesskapets midler oppnås. Regelverket skal blant hindre at samfunnets ressurser sløses bort unødvendig og at personlig nettverk leder til forfordeling på skattebetalernes regning.

I motsetning til hva Schjelderup påstår, blant annet til BA og på Facebook, gir korrespondansen BA og BT har publisert etter vår oppfatting uttrykk for at kommunen anså seg bundet av anskaffelsesregelverket også dersom de skulle få etablert en midlertidig bysykkelordning for sommeren 2017. Basert på e-postene virker det som om kommunen, fordi de anså seg bundet av anskaffelsesregelverket og den knappe tiden, henvendte seg til Sparebanken med forespørsel om banken kunne stå ansvarlig for en midlertidig ordning. Kommunen hadde sett for seg 400 sykler og vært i kontakt med den aktuelle leverandøren, UIP, om pris. Bergen kommune var altså selv aktiv i å legge til rette for ordningen, forhåndsvalg av leverandør og kontakt mellom Sparebanken og leverandøren.

Kommunen utformet i samarbeid med partene profileringen av Sparebanken som bidragsyter, avtalen om levering, partenes og kommunes bidrag til avtalen og gavebrevet. Et gavebrev som for øvrig er datert og da formentlig utformet etter inngåelsen av avtalen og etter innspill fra Bergen kommune. Samtidig sørget kommunen eksplisitt for ikke å fremstå som avtalepart. Bergen kommune fikk bysyklene og Sparebanken tok regningen.

Rune Sævig

Inntrykket er at kommunen forsøkte å omgå anskaffelsesregelverket ved å kamuflere anskaffelse av bysykler som en gave, en gave som kommunen allerede hadde innhentet tilbud på fra kun én leverandør. Som motytelse fikk Sparebanken reklameflater – i en kommune som har hatt en strengt forhold til reklame i byrommet etter Clear Channel-saken i 2005.

I korrespondansen fremhever kommunen at det er for knapp tid til å gjennomføre en anbudsprosess dersom ordningen skal etableres i 2017. Knapp tid er bare unntak fra anbudsplikten dersom den korte tiden skyldes uforutsette omstendigheter. Sykkelordning har lenge vært et ønske fra Bergen kommune, allerede før fjorårets ordning. Det er vanskelig å se at kommunen ikke kunne gjennomført en midlertidig ordning, med eller uten næringslivet på bidragssiden, i tråd med anskaffelsesregelverket i god tid for sykkelsesongen. Schjelderup selv skriver jo at han var i et møte med Sparebanken om et eventuelt bidrag allerede i februar.

Til BA 22. mai uttalte Schjelderup at årets sykkelordning er midlertidig, men at den permanente ordningen skal settes ut på anbud senere. Anskaffelsesrettslig sett gir dette ikke mening. Nærmest alle leveranser til det offentlige er midlertidige. Hovedregelen er at kontrakter ikke kan ha varighet lenger enn 4 år med mindre det er saklig begrunnet i eksempelvis høye investeringer. Lang varighet svekker konkurransen i markedet. At en kontrakt er midlertidig er da uten betydning for spørsmålet om anskaffelsen skulle vært satt ut på anbud. Det avgjørende er verdien på den. Anskaffelser over 1,75 mill. kr skal på anbud i hele EU- og EØS-området. Årets sykkelordning er verdt 3 mill. kr.

Byrådets avvisende holdning gir grunn til å ønske seg en uavhengig vurdering av saken fra for eksempel Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Dersom KOFA finner at kommunen har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, kan den ilegge kommunen et overtredelsesgebyr. Det, Schjelderup, er for å motivere kommunen til å gjøre ting etter boken.

Uavhengig av om årets midlertidige ordning er en anskaffelse som skulle vært satt på anbud eller ikke, gir kommunens handlemåte imidlertid uttrykk for en underliggende og uheldig holdning til anskaffelsesregelverket. Fremfor å følge det uttrykkelig eller finne en løsning i tråd med regelverket, virker det derimot som om kommunen har forsøkt å omgå det. Hadde kommunen opptrådt ryddig og sørget for en korrekt anbudsprosess, kunne kommunen og eventuelle bidragsytere oppnådd flere eller bedre sykler til Bergens innbyggere, for samme eller kanskje lavere pris.

Kommunen hadde unngått spekulasjoner om personlig nettverk, diskusjon rundt reklameeffekt, kritikk fra potensielle leverandører og annet «søl». I stedet er kommunen nå på sykkeltur med det offentliges integritet.