Nå er det på tide å våkne opp, Bergen. At skodden ligger tykk over de fleste av de syv fjell i slutten av juni, har en tendens til å dysse oss i søvn. Men nå er det nok!

Brann er serieledere. Smak litt på det ordet. Serieleder. Det er så ufattelig deilig! Og jeg tror at i år kan det holde helt inn.

Dersom det gjør det til seinhøsten, kommer vi igjen til å få se scener der folk gråter på TV for at de ikke fikk tak i billett til gullfesten. Men hvor er dere nå? Jeg var på Stadion mot Deportivo i Europa League. Jeg var der da gullet kom hem. Men jeg var der også mot Levanger. Mot Jerv.

Mitt spørsmål er: Hvor var du? Hvor var du som i 2007 var villig til å gå over lik for å få tak i billetter? Du som sto utenfor Stadion og gjerne ville kjøpe billett for en pris som man måtte selge en nyre for å få råd til.

Det er helt greit at ikke alle har den samme betingelsesløse, nærmest naive kjærligheten som jeg har til klubben. Men galskapen og engasjementet denne byen viste for noen år tilbake, som jeg forelsket meg i, har kjølnet. Det sies at for at bergensere skal engasjere seg, må Brann enten kjempe i toppen eller i bunn. Ligger de midt på tabellen, er folk uengasjerte. Vel, vel.

I mandagens hjemmekamp og toppkamp mot Stabæk var det ca. 8000 tilskuere på Stadion. Halvfull Stadion. Jeg kjenner at jeg blir flau. Bergen har rykte på seg for å være en fotballgal by. En by som det er gøy for spillere å komme til. Både de som signerer for Brann, men også de som kommer hit for andre lag. Den ballen kan vi snart bare legge død. For du kommer jo ikke lenger.

Hver gang det er lite folk på Stadion, prøver jeg å finne unnskyldninger for hvorfor:

«Det regner i dag, så det er ikke så rart at folk ikke kommer.»

«Det er sol og fint vær i dag, så det er nok derfor folk ikke kommer.»

«Det er litt tidlig på året enda, så folk kommer nok når det blir varmere.»

«Det er litt sent på høsten nå, så det er nok litt kjølig for folk å gå ut.»

«Det er sommer, så folk er nok på ferie.»

Men hvis alle disse tingene stemmer, så er det bare på dager med 16 grader og overskyet vær man kan gå på Stadion. Og bare i mai og september.

Men jeg tror ikke det er her problemet ligger. Folk kommer med mange andre unnskyldninger:

«Jeg skal gå på Stadion når de begynner å spille god offensiv fotball.»

– Ja, nå har vi et snitt på tre mål pr. hjemmekamp og 14 forskjellige målscorere. Vi har scoret desidert flest mål i eliteserien og sluppet inn ett mål mer enn de som har best statistikk bakover. Målforskjellen er 29–10.

«Det er altfor dyrt å gå på Stadion!»

– Du får tak i billetter til 150 kroner hvis du vil. Du kan til og med kjøpe partoutkort til resten av sesongen for svært redusert pris. Dere kan ikke gå på Stadion på kamp, men dere kan sitte hjemme og se på Eurosport til flere hundre kroner i måneden.

«Det er ingen lokale spillere i Brann.»

Markus Pettersen fra Askøy er et stort, ja kanskje Norges største keepertalent.

Jonas Grønner er bergenser og er fast i troppen.

Fredrik Haugen er en av Brann og eliteseriens største profiler.

Kasper Skaanes er vokst opp et steinkast fra Stadion og er fast i troppen og får stadig innhopp.

Sivert Heltne Nilsen fra Sotra er Branns anker, og en av de aller viktigste spillerne.

Kristoffer Barmen er fast inventar på Branns midtbane.

Steffen Lie Skålevik fra Sotra er et av Branns spissalternativer, og spilte senest nå mot Stabæk.

Torgeir Børven er riktig nok fra Øystese, men er lokal. Blir han skadefri, er han en viktig brikke.

Halldor Stenevik fra Austevoll har tatt steget opp i A-stallen og er en veldig spennende spiller.

Den unge Marius Bildøy imponerte for Brann i vinterens treningskamper.

I tillegg er treneren fra Sotra, assistenttreneren fra Åsane, sportssjefen fra Alversund og daglig leder fra Øygarden.

Til alle dere som er opptatt av Bergen. Opptatt av lidenskap. Det er på tide å komme seg på Stadion og støtte laget! La oss ta tilbake tronen som Norges største fotballby.

Og til alle dere som fortsatt velger å sitte hjemme: Ikke kom og grin når dere ikke får billetter til cupfinaler eller gullfester. For ingen kommer til å ha sympati med dere. Det er nå dere må henge med. Det er nå dere må støtte opp.

Vi er med på noe stort, kjære bergensere. Vi har et superlag på gang. Vi spiller om gull, vi spiller om cupfinale, og vi skal søren meg spille i Europa League!

Men drar dere ikke på Stadion nå, så blir det litt som å dra på tur til Syden for så å ligge på hotellet og sove hele dagen. Dere går glipp av all moroen, og det er deres egen feil!

Jeg elsker Brann. Og jeg er ikke engang fra Bergen, men fra Harstad.

Vi svikter aldri!

Fyll Stadion!