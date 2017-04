Jeg forstår at mange av dere bussjåfører har det travelt grunnet et svært stramt tidsskjema, men vi er tross alt mennesker.

Kjære alle kommende, nåværende, pensjonerte, avskjedigete bussjåfører, og andre som burde føle seg truffet av dette innlegget. Jeg har noen tanker som jeg ønsker å få ut. Det er noe som irriterer meg og som gjør meg både lei meg og fortvilet, stresset og oppgitt nettopp fordi jeg akkurat som alle andre, bare ser på eller ser rett forbi. Denne gangen skal jeg være den som gjør noe. Jeg skal gjøre bussjåfører oppmerksomme på alvorlige situasjoner som oppstår og som kan gå veldig galt. Sammen har vi alle et ansvar for det som skjer rundt oss, også det som skjer på bussen.

Jeg forstår at mange av dere (bussjåfører) har det travelt grunnet et svært stramt tidsskjema som må etterfølges, at dere må på do, at dere skal hente barnebarna i barnehagen, har en dårlig dag, vil hjem og sove, rekke butikken før stengetid eller bare må rekke middagen etterfulgt av nyhetene klokken 1900. At dere har slike behov og rutiner forstår jeg, tross alt er vi alle mennesker. Men er det noe jeg virkelig ikke forstår er hvorfor dere må:

1. Kjøre, før ei jente på 7 år, med tilsynelatende tung last som skal ha skidag på skolen, rekker å sette seg ned? Ikke nok med full last på ryggen, så holder denne lille jenta skistavene med spissene pekende opp mot ansiktet sitt. Jenta rekker ikke å tenke, å sette seg ned eller holde seg fast. Hva hadde skjedd hvis en person sprang ut i veibanen, bussjåføren hadde måtte bråstoppe mens jenta fortsatt sto? Hvem står til ansvar for det som skjer?

2. Kjøre, før den eldre mannen som nettopp har gjennomgått en hofteoperasjon, rekker å sette seg ned? I det du trøkker inn gasspedalen faller denne mannen framover, men rakk i dette tilfellet å ta tak i det nærmeste setet og unngå fallet. Hvem står til ansvar hvis denne mannen brekker kragebeinet eller lårhalsen på bussturen?

3. Bråbremse, stadi vekk. Kanskje du irriterer deg over ungdomsskoleelever i sin verste alder som ikke gidder å ta på seg setebelte, for å vise dem hva som skjer når de ikke har det på seg?

4. Peise på, i 80 km/t på en nokså svingete, humpede, 10 år siden sist asfaltert vei i det du merker at du ligger to minutter bak bussrutene? Hvor passasjerene føler seg utrygge for hver sving du tar og angrer på at de ikke tok beina fatt de to bussholdeplassene de skulle. Hvem har ansvar for å ivareta tryggheten til de reisende?

Det som er viktig er å forstå at alle reisende i utgangspunktet har felles interesse, nemlig at vi alle skal fra et sted til et annet. Bussjåføren skal fra stasjon til stasjon hvor punktlighet ser ut til å være viktigere enn sikkerhet. Skoleelever skal fra skolen og hjem, hvor det viktigste er at de kommer fort hjem, ikke hvordan. Vi har alle ansvar for at alle er trygge uansett hvor vi befinner oss. For ansvar for hverandre er en av de viktigste jobbene vi har som mennesker.

Det viktigste for bussjåførene bør være å ivareta trygghet for de reisende. De reisende er for øvrig bussjåføren selv, passasjerene og andre trafikanter. Jeg håper at alle blir flinkere til å sette klokka litt mer til side når vi kjører noe så verdifullt som mennesker og heller tenke på å få alle trygt hjem. Fordi jeg er ganske sikker på at man sparer mer tid på å kjøre pent enn man gjør ved å peise på og i samme slengen risikere lasten. La oss sammen gjøre trafikken bedre for samtlige parter, ansvaret ligger hos deg og meg.