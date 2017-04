Tidligere har jenter i bunad blitt ilagt saftige bøter for å ha forsøkt å forhindre bygging av master i urørt natur. Hva vil politiet gjøre når staute karer i svære kjøretøyer vil lamme en hel by?

En flokk næringsdrivende vil lage kaos. De vil sørge for at operasjoner blir avlyst, behandlinger utsatt, at folk mister flyet, at unger ikke kommer til barnehagen. De gjorde det samme i desember. Bergen skal lammes av saktekjørende biler i tre timer. Folk flest skal nok en gang få svi. Alt dette fordi karene vil gjenta hva de mener om en sak som opptar dem: Bompenger.

Jeg undrer meg. Normalt er det vel slik at næringsdrivende belaster kunden for transportugifter? Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha fått en elektriker eller snekker hjem som ikke har hatt en spesifisert, og ofte raus post for bilkjøringen på regningen. Om bompengeutgiftene øker noe, kommer man vel bare til å legge litt på regningen til oss kunder? Det skal vi nok klare.

En stor del av bompengene vil gå til en kraftig styrking av kollektivtilbudet i Bergen. Det bør ikke minst yrkessjåførene være glade for. Jo flere som tar bybane, eller buss (eller sykler og går) i stedet for å kjøre bil, jo bedre plass blir det på veiene for dem som frakter last og varer. Ett enkelt vognsett på bybanen kan frakte mer enn 200 passasjerer.

Om de fleste av disse passasjererne i stedet hadde sittet i hver sin bil i morgenrushet, hadde vi fått minst én kilometer mer bilkø. Næringsdrivende på hjul bør derfor være de første til å juble over at flere får et kraftig forbedret kollektivtilbud.

Tidligere har jenter i bunad blitt ilagt bøter på tusenvis av kroner for å ha forsøkt å forhindre bygging av master i urørt natur. Hva vil politiet gjøre når store, staute karer i svære kjøretøyer vil lamme en hel by ved bevisst å bryte veitrafikkloven? Vil de inndra førerkort? Bøter på noen titusen kroner?

Det blir spennende å se.