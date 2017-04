Jeg har ingen skyldfølelse over å stå utenfor arbeidslivet. Men jeg kjenner et stort sinne mot samfunnet.

Jeg har vært psykisk syk siden jeg var barn og har derfor ikke kommet meg ut i jobb. Men jeg har klart å utdanne meg, både lenge og vel.

Etter en gledelig tilfriskningsprosess har min tid som unyttig vart lenge nok. I seks år har jeg prøvd å få jobb på egenhånd, uten å få mer enn en halv lilletå innenfor arbeidslivet, som for meg fortoner seg som et lukket reservat med ti kodelåser i døren. Jeg trenger mer penger til livsopphold enn en uføretrygd gir, og det er fælt å være født som menneske uten å kunne gjøre nytte for seg i fellesskapet på noen måte.

Nav plikter å svare innen 48 timer, men det tok tre uker fra jeg ringte første gang til jeg fikk snakke med saksbehandleren min på telefon. Da hadde allerede noen andre i systemet fattet et vedtak på grunnlag av at de ikke fikk tak i meg den dagen de omsider ringte. Jeg satt på et fly akkurat da, noe jeg gjør ca. to ganger i året. Hjelpen jeg ba dem om, var å få fortsette i «Studier med støtte», som yter bistand til psykisk syke studenter. Men Nav ville ikke støtte meg med mer studier, da jeg allerede har høyere utdanning, og de ikke anså at ytterligere utdanning ville få meg mer ut i jobb. Hallo?

Jeg har de siste årene studert 100 prosent i et forsøk på å omskolere meg. Studiestedene holder døren evig åpen for meg, i motsetning til arbeidslivet. Utdanningen jeg tok ved humanistisk fakultet for 20 år siden, er gått i glemmeboken for lengst, og jeg hadde måttet ta den om igjen hvis jeg skulle hatt noe nytte av den i dag. Dessuten har jeg på grunn av personlige forhold måttet innse at jeg ikke egner meg så godt som lærer, blant annet det faktum at jeg er tunghørt.

Saksbehandleren min viste seg å være kjempegrei da jeg endelig fikk kontakt med ham. Men for at han skulle kunne hjelpe meg videre, måtte jeg registrere meg som arbeidssøker. Det har ført til at det parallelt med den konstruktive dialogen med saksbehandler har foregått en veldig ukonstruktiv og utmattende «enveisdialog» fra flere ansiktsløse mennesker i Nav. De prøvde også å ringe meg, men jeg var i svømmehallen den dagen og ikke ved telefonen. Igjen ble det fattet et vedtak uten å ha snakket med meg.

Jeg hadde nå søkt om bistand fra Nav for å komme meg ut i arbeid. Vedtaket fra Nav var at jeg ikke trengte deres hjelp til å komme meg ut i arbeid. Hallo igjen? Hvor sannsynlig er det at en som har vært uføretrygdet i 13 år, og som i seks av de årene har fomlet på egenhånd for å komme ut i varig jobb uten å lykkes, skal klare dette alene i dagens arbeidsmarked?

Jeg prøvde jo nettopp alene fordi jeg ville klare det uten Nav, men det gikk ikke. Dels fordi jeg ikke har kunnet være åpen om mine psykiske utfordringer i jobbsøkingsprosessen, og dels fordi jeg bare har fått kortvarige engasjementer her og der. Så jeg var nødt til å krype til korset.

Ved siden av opplegget med Nav søker jeg nå sommerjobber på egenhånd. Det går dårlig. Sannsynligvis er en 37-åring så gammel at arbeidsgivere tenker det er noe muffens når hen konkurrerer om de samme jobbene som 18-åringer. Det er også svært mange om beinet. Til den første jobben var det over 200 søkere. Man oser ikke akkurat av selvtillit med min forhistorie. Jeg vet ikke hva jeg skal si når jeg ringer, jeg klarer ikke å selge meg selv. Selv om jeg vet at jeg duger hvis jeg bare får sjansen lenge nok!

Den tilretteleggingen jeg trenger er:

Hjelp til å få en varig jobb i inntil 50 prosent stilling.

Tid og ro til å bli trygg på arbeidsplassen.

Noe fleksitid, og noe kortere arbeidsdag.

En trygg og solid kontaktperson for meg på arbeidsplassen, som ved behov også kan ha kontakt med helsevesenet og/eller syns- og audiopedagogisk tjeneste.

Spesifikk tilrettelegging for min hørselshemming ut fra forholdene i den enkelte jobben.

Jeg har ingen skyldfølelse over å stå utenfor arbeidslivet og motta ytelse fra Nav, men jeg har et stort sinne mot samfunnet. Det er ikke slik at trygdete ligger på sofaen hele dagen og ikke ønsker å bidra. Jeg har fullført ti års høyere utdannelse, men likevel har det til nå ikke vært plass til meg i norsk arbeidsliv.

Nav kan ikke alene sørge for at alle som står på utsiden får komme inn i det gode selskap. Dere som er arbeidsgivere må også våge å satse på dem som har skavanker av ulikt slag, og dere som jobber må tåle at noen av kollegene deres er en smule annerledes.

Først da får vi et inkluderende arbeidsliv på ekte.