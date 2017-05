Er det riktig at halvparten av religionsfaget skal bestå av én religion?

Vi blir stadig flere og flere i vårt lille, langstrakte land. Religionsfaget skal fremme elevenes forståelse for alle religioner og livssyn. I tillegg skal faget legge opp til kritisk tenkning og etikk. Er det da riktig at halvparten av faget skal bestå av én religion?

Religionsfaget heter nå KRLE. Det står for kristendom, religion, livssyn og etikk. Kristendom burde ikke ha en større plass enn de andre religionene. Derfor bør K-en fra KRLE fjernes, slik at faget igjen blir hetende RLE.

Vi ser mer og mer hat mot enkelte religioner på grunn av ekstremister som bruker religion som skjold for sine handlinger. Derfor er behovet for kunnskap om andre religioner stort.

Vi vet at kristendommen har gitt oss mange av de gode verdiene vi har i vårt norske samfunn. Det er tross alt en del av vår fantastiske kulturarv. Men i 2012 avskaffet Norge kristendommen som statsreligion. Det er også en god grunn til å slippe frem de andre religionene.

Religionsfriheten er et viktig prinsipp som er slått fast i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Det handler om å bidra til at skolen skal være velkommen og åpen for alle. Samtidig vil jeg lære like mye om kristendom som islam, hinduisme, livssynshumanisme osv. Vi må fremme mer likestilling mellom religionene og livssynene.